Биограф Путина предрек появление новых мировых лидеров

03 января 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Во главе мирового правительства могут встать Китай, Россия, США, Великобритания и Франция, считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вскоре в мире может воцариться новый порядок и появиться объединенное правительство в лице Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал немецкий журналист, политолог и историк, написавший биографию президента РФ Владимира Путина, Александр Рар. «Следующим шагом (для положительных изменений в российской дипломатии — прим. URA.RU) „временно сдруживших“ между собой Постоянных членов Совбеза может стать толчок к созданию нового, мультиполярного мирового порядка — что ранее предлагал Путин. Момент упустить нельзя», — пишет Рар в своем telegram-канале. Появление «мирового правительства» может привести к деэскалации ситуации на Украине, считает журналист. Первым шагом к улучшению отношений между странами на мировой арене является заявление пяти постоянных членов Совбеза ООН о нераспространении ядерного оружия, сообщил политолог. Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вскоре в мире может воцариться новый порядок и появиться объединенное правительство в лице Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал немецкий журналист, политолог и историк, написавший биографию президента РФ Владимира Путина, Александр Рар. «Следующим шагом (для положительных изменений в российской дипломатии — прим. URA.RU) „временно сдруживших“ между собой Постоянных членов Совбеза может стать толчок к созданию нового, мультиполярного мирового порядка — что ранее предлагал Путин. Момент упустить нельзя», — пишет Рар в своем telegram-канале. Появление «мирового правительства» может привести к деэскалации ситуации на Украине, считает журналист. Первым шагом к улучшению отношений между странами на мировой арене является заявление пяти постоянных членов Совбеза ООН о нераспространении ядерного оружия, сообщил политолог. Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений.