Путин и Байден пообещали друг другу не применять ядерное оружие

03 января 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и лидеры других ядерных держав сделали совместное заявление Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля. «Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — сообщается на сайте Кремля. В заявлении указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений. Ранее в МИД РФ передали США проект соглашения со странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В России предложили государствам альянса не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Участники не должны рассматривать друг друга как противников, заявили в МИД России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля. «Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — сообщается на сайте Кремля. В заявлении указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений. Ранее в МИД РФ передали США проект соглашения со странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В России предложили государствам альянса не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Участники не должны рассматривать друг друга как противников, заявили в МИД России.