Путин и Байден пообещали друг другу не применять ядерное оружие

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин и лидеры других ядерных держав сделали совместное заявление Фото:

Лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — сообщается на сайте Кремля.

В заявлении указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений.

Ранее в МИД РФ передали США проект соглашения со странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В России предложили государствам альянса не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Участники не должны рассматривать друг друга как противников, заявили в МИД России.

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Лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля. «Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — сообщается на сайте Кремля. В заявлении указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений. Ранее в МИД РФ передали США проект соглашения со странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В России предложили государствам альянса не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Участники не должны рассматривать друг друга как противников, заявили в МИД России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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