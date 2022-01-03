Путин и Байден пообещали друг другу не применять ядерное оружие

Лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
«Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — сообщается на сайте Кремля.
В заявлении указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений.
Ранее в МИД РФ передали США проект соглашения со странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В России предложили государствам альянса не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Участники не должны рассматривать друг друга как противников, заявили в МИД России.
Лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля. «Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — сообщается на сайте Кремля. В заявлении указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений. Ранее в МИД РФ передали США проект соглашения со странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В России предложили государствам альянса не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Участники не должны рассматривать друг друга как противников, заявили в МИД России.