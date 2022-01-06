Военные погибли в столкновении с митингующими в Алма-Ате

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
Во время беспорядков в Алма-Аты погибли двое военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане погибли двое военнослужащих. Об этом сообщают казахские СМИ.

«Сообщается, что при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», — отмечается в официальном telegram-канале казахского новостного портала Zakon.kz. Антитеррористическая операция началась в Алма-Ате 5 января, в то время как акции протеста стартовали в начале января.

Ранее стало известно, что в ходе волны протестов в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и солдат Нацгвардии, пишет RT. Еще 317 человек получили ранения, уточняет «Национальная служба новостей».

Протесты из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей начались в Казахстане сразу после Нового года. С 1 января цена на топливо резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза, учитывая размер минимальной зарплаты. Протестующие также потребовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева, отмечает MK.RU.

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В Казахстане погибли двое военнослужащих. Об этом сообщают казахские СМИ. «Сообщается, что при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», — отмечается в официальном telegram-канале казахского новостного портала Zakon.kz. Антитеррористическая операция началась в Алма-Ате 5 января, в то время как акции протеста стартовали в начале января. Ранее стало известно, что в ходе волны протестов в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и солдат Нацгвардии, пишет RT. Еще 317 человек получили ранения, уточняет «Национальная служба новостей». Протесты из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей начались в Казахстане сразу после Нового года. С 1 января цена на топливо резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза, учитывая размер минимальной зарплаты. Протестующие также потребовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева, отмечает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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