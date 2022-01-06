Глава Казахстана дал 10 экстренных поручений правительству

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев поручил найти виновных в беспорядках Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал срочные поручения правительству страны. Информация об этом размещена на официальном сайте президента.

«Создать следственную группу для выявления причин событий и привлечения к уголовной и административной ответственности виновных. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности», — говорится в первых двух поручениях.

Список остальных поручений:

  • Обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.
  • Организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.
  • Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков, приступить к работам по восстановлению зданий.
  • Поддержать пострадавшие субъекты малого и среднего бизнеса.
  • Восстановить работу общественного транспорта и других объектов.
  • Обеспечить работу банков.
  • Защитить дипломатические представительства, субъекты иностранных инвестиций и бизнес зарубежных компаний.
  • Поддерживать связи с другими государствами для сотрудничества.

Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал срочные поручения правительству страны. Информация об этом размещена на официальном сайте президента. «Создать следственную группу для выявления причин событий и привлечения к уголовной и административной ответственности виновных. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности», — говорится в первых двух поручениях. Список остальных поручений: Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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