Глава Казахстана дал 10 экстренных поручений правительству

Касым-Жомарт Токаев поручил найти виновных в беспорядках Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал срочные поручения правительству страны. Информация об этом размещена на официальном сайте президента.

«Создать следственную группу для выявления причин событий и привлечения к уголовной и административной ответственности виновных. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности», — говорится в первых двух поручениях.

Список остальных поручений:

Обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

Организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков, приступить к работам по восстановлению зданий.

Поддержать пострадавшие субъекты малого и среднего бизнеса.

Восстановить работу общественного транспорта и других объектов.

Обеспечить работу банков.

Защитить дипломатические представительства, субъекты иностранных инвестиций и бизнес зарубежных компаний.

Поддерживать связи с другими государствами для сотрудничества.

Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза.