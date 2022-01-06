Глава Казахстана дал 10 экстренных поручений правительству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал срочные поручения правительству страны. Информация об этом размещена на официальном сайте президента.
«Создать следственную группу для выявления причин событий и привлечения к уголовной и административной ответственности виновных. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности», — говорится в первых двух поручениях.
Список остальных поручений:
Обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.
Организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.
Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков, приступить к работам по восстановлению зданий.
Поддержать пострадавшие субъекты малого и среднего бизнеса.
Восстановить работу общественного транспорта и других объектов.
Обеспечить работу банков.
Защитить дипломатические представительства, субъекты иностранных инвестиций и бизнес зарубежных компаний.
Поддерживать связи с другими государствами для сотрудничества.
Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал срочные поручения правительству страны. Информация об этом размещена на официальном сайте президента. «Создать следственную группу для выявления причин событий и привлечения к уголовной и административной ответственности виновных. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности», — говорится в первых двух поручениях. Список остальных поручений: Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза.