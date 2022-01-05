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На Челябинскую область надвигаются снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей из-за обильных осадков просят воздержаться от дальних поездок Фото:

В Челябинской области вечером 6 января ожидаются обильные снегопады. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.

«Вечером 6 января на территории ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Снегопад будет идти всю ночь и закончится ориентировочно днем 7 января», — говорится в сообщении пресс-службы УНИБДД по Челябинской области на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Водителей просят быть внимательными на дороге. Необходимо соблюдать дистанцию во время движения. Без крайней необходимости от поездок на большие расстояния лучше воздержаться.

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В Челябинской области вечером 6 января ожидаются обильные снегопады. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. «Вечером 6 января на территории ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Снегопад будет идти всю ночь и закончится ориентировочно днем 7 января», — говорится в сообщении пресс-службы УНИБДД по Челябинской области на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Водителей просят быть внимательными на дороге. Необходимо соблюдать дистанцию во время движения. Без крайней необходимости от поездок на большие расстояния лучше воздержаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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