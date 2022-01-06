Немцы поддержали запуск «Северного потока — 2»

07 января 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

На востоке Германии за проект выступило более 70% опрошенных Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Более половины опрошенных немцев выступают за проект российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в данных ежемесячного обзора политических взглядов ARD-DeutschlandTrend, связанного с Институтом социальных наук им. Лейбница. «60% жителей Германии поддерживают проект», — говорится в официальном instagram-аккаунте опроса. При этом на востоке страны за проект выступают 70% населения, на западе — 57%. Всего не поддерживают строительство газопровода 28% граждан. Наибольшее количество противников газопровода среди сторонников партии «Зеленые»: 55% против и 34% — за. Данные собираются в ходе репрезентативного телефонного опроса от 1000 до 1500 немцев. Граждане отобраны случайным образом. Газопровод будет поставлять топливо из России в Германию в обход Восточной Европы. «Северный поток — 2» закончили строить в сентябре. Теперь обе нитки трубопровода готовы к работе, а запуск возможен в первом полугодии 2022 года. Активным противником проекта выступают власти США. Однако в январе стало известно, что Госдеп США не поддержал новые санкции сената против «Северного потока — 2», сообщает телеканал 360. Демократы могут выступить против поправок, связанных с вводом санкций, чтобы не вносить раскол в отношения с европейскими партнерами, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более половины опрошенных немцев выступают за проект российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в данных ежемесячного обзора политических взглядов ARD-DeutschlandTrend, связанного с Институтом социальных наук им. Лейбница. «60% жителей Германии поддерживают проект», — говорится в официальном instagram-аккаунте опроса. При этом на востоке страны за проект выступают 70% населения, на западе — 57%. Всего не поддерживают строительство газопровода 28% граждан. Наибольшее количество противников газопровода среди сторонников партии «Зеленые»: 55% против и 34% — за. Данные собираются в ходе репрезентативного телефонного опроса от 1000 до 1500 немцев. Граждане отобраны случайным образом. Газопровод будет поставлять топливо из России в Германию в обход Восточной Европы. «Северный поток — 2» закончили строить в сентябре. Теперь обе нитки трубопровода готовы к работе, а запуск возможен в первом полугодии 2022 года. Активным противником проекта выступают власти США. Однако в январе стало известно, что Госдеп США не поддержал новые санкции сената против «Северного потока — 2», сообщает телеканал 360. Демократы могут выступить против поправок, связанных с вводом санкций, чтобы не вносить раскол в отношения с европейскими партнерами, передает «Федеральное агентство новостей».