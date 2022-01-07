Академик РАН рассказал, откуда появился «Омикрон»

«Омикрон» не похож на коронавирус мышей Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «Омикрон» мог появиться после попадания в организм человека с иммунодефицитом, а не от мышей. Об этом в разговоре с URA.RU заявили главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Скорее всего, эти мутации произошли после того, как предыдущий вирус попал в организм человека с нарушенной иммунной системой и таким образом стал изменяться. Все же смотрят только по S-белку, а у этого вируса, помимо S-белка, на поверхности еще два других белка — внутренний белок и регуляторные белки. Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей. Это одна из гипотез», — сказал Виталий Зверев.

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев поддержал эту точку зрения. «Большинство ученых придерживаются версии, что происхождение „Омикрона“ связано с нулевым пациентом. Это человек либо с иммунодефицитом, либо длительное время находившийся в стационаре и получавший препараты, подавляющие иммунный ответ, при этом болея коронавирусом. Очевидно, что коронавирус персистировал (пребывал — прим. ред.) в его организме достаточно длительно и таким образом смог мутировать. Учитывая то, что в Южной Африке большинство населения не вакцинировано и существует проблема распространения ВИЧ, эта точка зрения наиболее вероятна», — отметил эксперт.

Ранее китайские ученые выдвинули гипотезу о том, откуда появился штамм коронавируса «Омикрон». По их мнению, этот вариант COVID-19 передался людям от мышей.

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