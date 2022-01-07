Китайские ученые заявили о происхождении «Омикрона» от мышей

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Ученые сочли, что штамм «омикрон» человеку передали мыши Фото:
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Коронавирус COVID-19

Группы ученых из Китая считают, что коронавирусный штамм «Омикрон» передался людям от мышей. При этом эксперты также выявили, что данный вирус распространяется лучше, чем предшествующие «Дельта» и уханьский вариант.

«Специалисты Китайской академии наук в Пекине изначально предполагали, что „Омикрон“ появился после долгой персистенции вируса в организме человека с крайне слабым иммунитетом. Однако сначала мыши подхватили коронавирус у людей, начали им болеть и уже в организме одной из мышей синтезировался новый штамм», — сообщает Journal of Genetics and Genomics.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше.

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Группы ученых из Китая считают, что коронавирусный штамм «Омикрон» передался людям от мышей. При этом эксперты также выявили, что данный вирус распространяется лучше, чем предшествующие «Дельта» и уханьский вариант. «Специалисты Китайской академии наук в Пекине изначально предполагали, что „Омикрон“ появился после долгой персистенции вируса в организме человека с крайне слабым иммунитетом. Однако сначала мыши подхватили коронавирус у людей, начали им болеть и уже в организме одной из мышей синтезировался новый штамм», — сообщает Journal of Genetics and Genomics. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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