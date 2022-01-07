Китайские ученые заявили о происхождении «Омикрона» от мышей

Группы ученых из Китая считают, что коронавирусный штамм «Омикрон» передался людям от мышей. При этом эксперты также выявили, что данный вирус распространяется лучше, чем предшествующие «Дельта» и уханьский вариант.
«Специалисты Китайской академии наук в Пекине изначально предполагали, что „Омикрон“ появился после долгой персистенции вируса в организме человека с крайне слабым иммунитетом. Однако сначала мыши подхватили коронавирус у людей, начали им болеть и уже в организме одной из мышей синтезировался новый штамм», — сообщает Journal of Genetics and Genomics.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше.
Группы ученых из Китая считают, что коронавирусный штамм «Омикрон» передался людям от мышей. При этом эксперты также выявили, что данный вирус распространяется лучше, чем предшествующие «Дельта» и уханьский вариант. «Специалисты Китайской академии наук в Пекине изначально предполагали, что „Омикрон“ появился после долгой персистенции вируса в организме человека с крайне слабым иммунитетом. Однако сначала мыши подхватили коронавирус у людей, начали им болеть и уже в организме одной из мышей синтезировался новый штамм», — сообщает Journal of Genetics and Genomics. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше.