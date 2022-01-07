07 января 2022

В Общественной палате нашли способ переубедить антиваксеров

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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, ампула, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
В ОП РФ поняли, почему люди бояться прививки от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Общественной палате (ОП РФ) после многочисленных обращений граждан пришли к выводу о том, что российское общество совершенно не против вакцинации от коронавируса, — оно лишь высказывает недовольства по поводу COVID-сертификатов. В связи с этим общественники нашли способы переубедить антипрививочников. Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU.

«Российское общество не выступает против вакцинации, а высказывает опасения в части механизма внедрения ковид-сертификатов. Необходимо широко освещать законодательные инициативы и просвещать население в вопросах санитарно-эпидемиологического характера», — говорится в документе. Нулевое чтение на тему эпидемиологической обстановки прошло в Общественной палате 26 ноября 2021 года.

Также сотрудники Палаты доложили, что двумерном штриховом коде, который дается привитому после вакцинации, размещается только информация о действительности сертификата. Они заверили граждан, что риски распространения персональной информации привитого отсутствуют.

Общественная палата РФ предложила отказаться от термина «QR-код» в документах. По словам представителей ОП РФ, данное наименование нужно сменить на более понятное для широкой аудитории. Для некоторых людей термин малопонятен, а для кого-то он является отпугивающим, сообщили в консультативно-совещательном органе.

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В Общественной палате (ОП РФ) после многочисленных обращений граждан пришли к выводу о том, что российское общество совершенно не против вакцинации от коронавируса, — оно лишь высказывает недовольства по поводу COVID-сертификатов. В связи с этим общественники нашли способы переубедить антипрививочников. Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Российское общество не выступает против вакцинации, а высказывает опасения в части механизма внедрения ковид-сертификатов. Необходимо широко освещать законодательные инициативы и просвещать население в вопросах санитарно-эпидемиологического характера», — говорится в документе. Нулевое чтение на тему эпидемиологической обстановки прошло в Общественной палате 26 ноября 2021 года. Также сотрудники Палаты доложили, что двумерном штриховом коде, который дается привитому после вакцинации, размещается только информация о действительности сертификата. Они заверили граждан, что риски распространения персональной информации привитого отсутствуют. Общественная палата РФ предложила отказаться от термина «QR-код» в документах. По словам представителей ОП РФ, данное наименование нужно сменить на более понятное для широкой аудитории. Для некоторых людей термин малопонятен, а для кого-то он является отпугивающим, сообщили в консультативно-совещательном органе.
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