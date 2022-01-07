В Общественной палате нашли способ переубедить антиваксеров

08 января 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

В ОП РФ поняли, почему люди бояться прививки от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Общественной палате (ОП РФ) после многочисленных обращений граждан пришли к выводу о том, что российское общество совершенно не против вакцинации от коронавируса, — оно лишь высказывает недовольства по поводу COVID-сертификатов. В связи с этим общественники нашли способы переубедить антипрививочников. Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Российское общество не выступает против вакцинации, а высказывает опасения в части механизма внедрения ковид-сертификатов. Необходимо широко освещать законодательные инициативы и просвещать население в вопросах санитарно-эпидемиологического характера», — говорится в документе. Нулевое чтение на тему эпидемиологической обстановки прошло в Общественной палате 26 ноября 2021 года. Также сотрудники Палаты доложили, что двумерном штриховом коде, который дается привитому после вакцинации, размещается только информация о действительности сертификата. Они заверили граждан, что риски распространения персональной информации привитого отсутствуют. Общественная палата РФ предложила отказаться от термина «QR-код» в документах. По словам представителей ОП РФ, данное наименование нужно сменить на более понятное для широкой аудитории. Для некоторых людей термин малопонятен, а для кого-то он является отпугивающим, сообщили в консультативно-совещательном органе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Общественной палате (ОП РФ) после многочисленных обращений граждан пришли к выводу о том, что российское общество совершенно не против вакцинации от коронавируса, — оно лишь высказывает недовольства по поводу COVID-сертификатов. В связи с этим общественники нашли способы переубедить антипрививочников. Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Российское общество не выступает против вакцинации, а высказывает опасения в части механизма внедрения ковид-сертификатов. Необходимо широко освещать законодательные инициативы и просвещать население в вопросах санитарно-эпидемиологического характера», — говорится в документе. Нулевое чтение на тему эпидемиологической обстановки прошло в Общественной палате 26 ноября 2021 года. Также сотрудники Палаты доложили, что двумерном штриховом коде, который дается привитому после вакцинации, размещается только информация о действительности сертификата. Они заверили граждан, что риски распространения персональной информации привитого отсутствуют. Общественная палата РФ предложила отказаться от термина «QR-код» в документах. По словам представителей ОП РФ, данное наименование нужно сменить на более понятное для широкой аудитории. Для некоторых людей термин малопонятен, а для кого-то он является отпугивающим, сообщили в консультативно-совещательном органе.