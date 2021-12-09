В Общественной палате предложили переименовать QR-коды

09 декабря 2021 в 13:52 Размер текста - 17 +

Вместо термина «QR-код» нужно использоваться максимально понятную для всех терминологию, считают в Общественной палате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Общественная палата РФ предложила отказаться от термина «QR-код» в документах. Свою инициативу она изложила в заключении на соответствующий законопроект правительства РФ. В Общественной палате посчитали термин «QR-код» малопонятным и отпугивающим для большинства граждан, в том числе для людей пожилого возраста. «Целесообразно отказаться от упоминания в тексте законопроекта термина „QR код“ и использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста. В ходе слушаний некоторые участники указывали на то, что термин „QR-код“ является малопонятным и даже отпугивающим для большого числа граждан», — сообщается в заключении, опубликованном на сайте Общественной палаты. В документе отмечено, что большое число граждан РФ не имеет достаточного опыта в использовании современных цифровых технологий. Среди них одинокие пожилые люди и те, кто обладает ограничениями по здоровью. В Общественной палате заметили, что у таких граждан процедура получения QR-кода нередко вызывает затруднения, которые затем влекут за собой эмоциональные переживания. Вместо термина «QR-код» члены ОП предложили использовать «максимально понятную для широкой аудитории терминологию». Например, «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство». Кроме того, в Общественной палате предложили расширить перечень мест, куда можно попасть без QR-кода и не распространять ограничения на граждан, имеющие медотвод. Еще одна инициатива — создание структуры, которая будет доставлять сертификат о COVID-вакцинации в сельскую и труднодоступную местность. Законопроект о QR-кодах, который внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в ноябре, сейчас изучают в регионах, Совете Федерации и Счетной палате. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, законопроект пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общественная палата РФ предложила отказаться от термина «QR-код» в документах. Свою инициативу она изложила в заключении на соответствующий законопроект правительства РФ. В Общественной палате посчитали термин «QR-код» малопонятным и отпугивающим для большинства граждан, в том числе для людей пожилого возраста. «Целесообразно отказаться от упоминания в тексте законопроекта термина „QR код“ и использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста. В ходе слушаний некоторые участники указывали на то, что термин „QR-код“ является малопонятным и даже отпугивающим для большого числа граждан», — сообщается в заключении, опубликованном на сайте Общественной палаты. В документе отмечено, что большое число граждан РФ не имеет достаточного опыта в использовании современных цифровых технологий. Среди них одинокие пожилые люди и те, кто обладает ограничениями по здоровью. В Общественной палате заметили, что у таких граждан процедура получения QR-кода нередко вызывает затруднения, которые затем влекут за собой эмоциональные переживания. Вместо термина «QR-код» члены ОП предложили использовать «максимально понятную для широкой аудитории терминологию». Например, «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство». Кроме того, в Общественной палате предложили расширить перечень мест, куда можно попасть без QR-кода и не распространять ограничения на граждан, имеющие медотвод. Еще одна инициатива — создание структуры, которая будет доставлять сертификат о COVID-вакцинации в сельскую и труднодоступную местность. Законопроект о QR-кодах, который внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в ноябре, сейчас изучают в регионах, Совете Федерации и Счетной палате. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, законопроект пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает агентство Nation News.