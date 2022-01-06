В Курганской области убит сотрудник полиции и нападавший

Один полицейский был убит, другой получил ранения около здания МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселке Мишкино в Мишкинском районе Курганской области возле здания отдела полиции 8 января был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй получил ранения. Злоумышленник расстрелял полицейских из охотничьего ружья. Преступник умер в больнице после полученных при задержании ранений. Об этом URA.RU стало известно от источников среди силовиков, в областном УМВД информацию подтвердили.

«Инцидент случился 8 января около двух часов ночи. Сотрудники ППС стояли возле автомобиля УАЗ, когда мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. Один сотрудник 1995 года рождения от ранений скончался на месте, второй (1990 г. р.) был доставлен в больницу», — рассказал инсайдер.

На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые при задержании ранили стрелявшего из автомата Калашникова. От ранений он умер в больнице. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU пояснили, что нападавшим оказался ранее судимый местный житель 1977 года рождения. Там подтвердили, что после выстрелов сержант полиции Денис Михалев 1995 года рождения погиб на месте, а его коллега — младший сержант полиции с ранением госпитализирован в медицинское учреждение.

«На место происшествия незамедлительно выехал начальник Управления МВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. В настоящее время полицией и следователями СК проводятся оперативные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в полиции.

Обновлено в 12:03. СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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