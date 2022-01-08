Ученые обнаружили новый вариант коронавируса

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Клипарт
Он является гибридом «дельты» и «омикрона» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый вариант коронавируса найден на Кипре группой местных ученых. Он является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Исследователи назвали его «дельтакрон». Об этом сообщил заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострики.

«Новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма», — передает ТАСС слова Кострики. Он уточнил, что новый вариант COVID был обнаружен в 25 образцах, 11 из них были взяты у людей с симптомами коронавируса, а остальные 14 — без каких-либо проявлений заболевания.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что омикрон-штамм заразнее классических штаммов коронавируса в пять-семь раз, напоминает RT. По мнению врача-иммунолога Владислава Жемчугова, новый штамм в скором времени вытеснит остальные мутации, пишет агентство Nation news.

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Новый вариант коронавируса найден на Кипре группой местных ученых. Он является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Исследователи назвали его «дельтакрон». Об этом сообщил заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострики. «Новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма», — передает ТАСС слова Кострики. Он уточнил, что новый вариант COVID был обнаружен в 25 образцах, 11 из них были взяты у людей с симптомами коронавируса, а остальные 14 — без каких-либо проявлений заболевания. Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что омикрон-штамм заразнее классических штаммов коронавируса в пять-семь раз, напоминает RT. По мнению врача-иммунолога Владислава Жемчугова, новый штамм в скором времени вытеснит остальные мутации, пишет агентство Nation news.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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