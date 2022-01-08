Военные эксперты оценили роль Шойгу в решениях ОДКБ по Казахстану

Сергей Шойгу общается с коллегами из стран ОДКБ по закрытым каналам связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу несет основную нагрузку по операции ОДКБ по стабилизации ситуации в Казахстане на фоне протестов. Об этом в беседе с URA.RU заявил завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин.

«Сергей Шойгу в ОДКБ, это человек, несущий основную нагрузку. Мы знаем, что ОДКБ, это организация, в которой Россия является стержневым элементом и, естественно, министр обороны стержневого элемента должен быть образцом для всех участников этого важного союза», — сказал Андрей Кошкин.

Минобороны РФ предлагало решения по организации миссии ОДКБ в Казахстане, однако конкретные решения принимал президент России Владимир Путин, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса РФ Игорь Коротченко в беседе с URA.RU. «Министр обороны выполнял указания верховного главнокомандующего — президента России. Все ключевые решения принимал Путин, а организацию и конкретный план действий предлагало Министерство обороны России, в связке со своими коллегами по ОДКБ. В целом, мы можем сказать, что вооруженные силы РФ находятся в хорошей форме. Они способны действовать по внезапным вводным», — подчеркнул собеседник агентства.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Токаев объявил 10 января днем национального траура по погибшим в ходе митингов. Операция ОДКБ в Казахстане началась 6 января по просьбе главы республики Касыма-Жомарта Токаева. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует с коллегами из стран ОДКБ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам