В начале Нового года в Казахстане начались массовые протесты, который привели к столкновениям с полицией и отставке правительства. URA.RU рассказывает о главном, что произошло в Казахстане за последние дни.
Протесты начались 2 января из-за роста цен на бензин. На митингах в Атырау, Алма-Ате и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением к митингующим, в котором призвал граждан не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона. Президент призвал не поддаваться влиянию из вне.
Политтехнолог Аббас Галлямов, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ заявил, что президент Казахстана использует протесты, чтобы избавится от влияния своего предшественника Нурсултана Назарбаева.
В начале Нового года в Казахстане начались массовые протесты, который привели к столкновениям с полицией и отставке правительства. URA.RU рассказывает о главном, что произошло в Казахстане за последние дни.