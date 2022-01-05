Что произошло в Казахстане. Главное

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, театральная площадь, большой театр, полиция, росгвардия, протест, омон, москва, несогласованная акция
В Казахстане начались массовые протесты и митинги Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В начале Нового года в Казахстане начались массовые протесты, который привели к столкновениям с полицией и отставке правительства. URA.RU рассказывает о главном, что произошло в Казахстане за последние дни.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В начале Нового года в Казахстане начались массовые протесты, который привели к столкновениям с полицией и отставке правительства. URA.RU рассказывает о главном, что произошло в Казахстане за последние дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...