В Казахстане начались массовые протесты и митинги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В начале Нового года в Казахстане начались массовые протесты, который привели к столкновениям с полицией и отставке правительства. URA.RU рассказывает о главном, что произошло в Казахстане за последние дни.