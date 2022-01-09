Блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину danya_milokhin/instagram

Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину. По слова блогера, его назвали «врагом».

«Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не впустили, сказали что я враг. Нас обратно развернули», — рассказал Милохин в своем instagram-аккаунте.

Ранее власти Украины отказались пускать в страну российскую певицу Mary Gu (Мария Гусарова). По словам артистки, ее восемь часов продержали в таможенной зоне без еды и воды. Ей пришлось отменить концерт в Киеве.