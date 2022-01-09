Блогеру Дане Милохину отказали во въезде на Украину. «Держат в плену»

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Блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину

Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину. По слова блогера, его назвали «врагом».

«Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не впустили, сказали что я враг. Нас обратно развернули», — рассказал Милохин в своем instagram-аккаунте.

Ранее власти Украины отказались пускать в страну российскую певицу Mary Gu (Мария Гусарова). По словам артистки, ее восемь часов продержали в таможенной зоне без еды и воды. Ей пришлось отменить концерт в Киеве.

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Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину. По слова блогера, его назвали «врагом». «Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не впустили, сказали что я враг. Нас обратно развернули», — рассказал Милохин в своем instagram-аккаунте. Ранее власти Украины отказались пускать в страну российскую певицу Mary Gu (Мария Гусарова). По словам артистки, ее восемь часов продержали в таможенной зоне без еды и воды. Ей пришлось отменить концерт в Киеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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