Певицу 8 часов продержали в таможенной зоне Instagram Mary Gu

Российской певице Mary Gu (Мария Гусарова) запретили въезжать на территорию Украины, а потому ей пришлось отменить концерт в Киеве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Меня вместе с коллегами восемь часов продержали в таможенной зоне без еды и воды. Мне очень жаль, что политика сегодня сильнее музыки», — написала Гусарова. Она уточнила, что ее киевский концерт будет перенесен.

Известно, что Гусаровой ограничили въезд на Украину из-за концертов в Крыму. В итоге, из Киева ее отправили в Турцию, а оттуда она прилетела домой, в Россию.