Певица Mary Gu рассказала о запрете приезжать на Украину. «Держали без еды и воды»

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Певицу 8 часов продержали в таможенной зоне

Российской певице Mary Gu (Мария Гусарова) запретили въезжать на территорию Украины, а потому ей пришлось отменить концерт в Киеве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Меня вместе с коллегами восемь часов продержали в таможенной зоне без еды и воды. Мне очень жаль, что политика сегодня сильнее музыки», — написала Гусарова. Она уточнила, что ее киевский концерт будет перенесен.

Известно, что Гусаровой ограничили въезд на Украину из-за концертов в Крыму. В итоге, из Киева ее отправили в Турцию, а оттуда она прилетела домой, в Россию.

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Российской певице Mary Gu (Мария Гусарова) запретили въезжать на территорию Украины, а потому ей пришлось отменить концерт в Киеве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. «Меня вместе с коллегами восемь часов продержали в таможенной зоне без еды и воды. Мне очень жаль, что политика сегодня сильнее музыки», — написала Гусарова. Она уточнила, что ее киевский концерт будет перенесен. Известно, что Гусаровой ограничили въезд на Украину из-за концертов в Крыму. В итоге, из Киева ее отправили в Турцию, а оттуда она прилетела домой, в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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