Депутат ГД: каждого россиянина грабят на миллион рублей ежегодно

Россия ежегодно теряет 136 трлн рублей, считает Николай Арефьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ежегодно бюджет РФ недополучает 136 трлн рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. Запись с выступлением Арефьева размещена на его странице в Instagram.

«Мы теряем 136 трлн рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на 1 млн рублей в год. На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы и дворцы культуры, но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить», — сказал Арефьев в интервью изданию Regnum.

По мнению Арефьева, эти 136 триллионов «проходят мимо бюджета». Такую реакцию депутата вызвали данные Международного валютного фонда о том, что в России доля теневого рынка составляет 38 процентов от ВВП.

Ранее депутат Госдумы РФ от КПРФ Олег Смолин заявил, что государство не доплачивает пенсионерам сотни тысяч рублей ежегодно. По словам депутата, это связано с тем, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции.

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