Депутаты Госдумы: каждому пенсионеру РФ должны сотни тысяч рублей

12 декабря 2021 в 17:30 Размер текста - 17 +

Правительство в среднем не доплатило пенсионерам 90 тысяч рублей из-за неправильной индексации пенсий, считает Олег Смолин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство России в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей из-за того, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин. «По нашему закону, ежегодно пенсии должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. В 2015 году инфляция по официальным данным составляла 12,7%, округляем до 13%. Тогда было принято специальное решение — неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016 года вместо 13%. Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — сказал Смолин в ходе выступления в Госдуме при рассмотрении законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста. Текст его выступления опубликован на сайте Московского городского отделения КПРФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев согласился с таким мнением. «Конечно, пенсионеры потеряли эти деньги. У нас же по прогнозу инфляции индексируются пенсии, а не по факту. Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12—14 тысяч», — сказал Коломейцев в разговоре с URA.RU. Депутат отметил, что в правительстве также нет единого метода подсчета инфляции. «Методичка же должна быть одинаковая. А у нас в Минэкономразвития пять вариантов прогноза инфляции, у Центробанка тоже», — заключил Коломейцев. Ранее президент России Владимир Путин подписал проект бюджета Пенсионного фонда России на ближайшие три года. В нем заложена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей из-за того, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин. «По нашему закону, ежегодно пенсии должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. В 2015 году инфляция по официальным данным составляла 12,7%, округляем до 13%. Тогда было принято специальное решение — неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016 года вместо 13%. Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — сказал Смолин в ходе выступления в Госдуме при рассмотрении законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста. Текст его выступления опубликован на сайте Московского городского отделения КПРФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев согласился с таким мнением. «Конечно, пенсионеры потеряли эти деньги. У нас же по прогнозу инфляции индексируются пенсии, а не по факту. Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12—14 тысяч», — сказал Коломейцев в разговоре с URA.RU. Депутат отметил, что в правительстве также нет единого метода подсчета инфляции. «Методичка же должна быть одинаковая. А у нас в Минэкономразвития пять вариантов прогноза инфляции, у Центробанка тоже», — заключил Коломейцев. Ранее президент России Владимир Путин подписал проект бюджета Пенсионного фонда России на ближайшие три года. В нем заложена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.