Закон о тюремном наказании для нарушителей ПДД вступил в силу

С 10 января водителям грозит уголовное наказание за неоднократный выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Проект федерального закона опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки в Уголовный кодекс РФ предусматривают наказание для водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию и лишенным прав на управление транспортом, в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов. Максимальной мерой пресечения для лихачей-рецидивистов становится лишение свободы на срок до двух лет.
Также суд может запретить нарушителям занимать определенные должности на срок до трех лет и назначить штраф в размере заработной платы или иного дохода за два года. Ранее отбывавшим наказание за регулярные превышения скорости и выезды на встречную полосу грозит лишение свободы до трех лет и запрет на занятие определенных должностей до шести лет.
С 10 января водителям грозит уголовное наказание за неоднократный выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Проект федерального закона опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в Уголовный кодекс РФ предусматривают наказание для водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию и лишенным прав на управление транспортом, в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов. Максимальной мерой пресечения для лихачей-рецидивистов становится лишение свободы на срок до двух лет. Также суд может запретить нарушителям занимать определенные должности на срок до трех лет и назначить штраф в размере заработной платы или иного дохода за два года. Ранее отбывавшим наказание за регулярные превышения скорости и выезды на встречную полосу грозит лишение свободы до трех лет и запрет на занятие определенных должностей до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство поддержало ужесточение наказания для злостных нарушителей ПДД. 30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ.