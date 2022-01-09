Закон о тюремном наказании для нарушителей ПДД вступил в силу

10 января 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Водителей, регулярно нарушающих ПДД, начинают сажать в тюрьму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 10 января водителям грозит уголовное наказание за неоднократный выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Проект федерального закона опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в Уголовный кодекс РФ предусматривают наказание для водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию и лишенным прав на управление транспортом, в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов. Максимальной мерой пресечения для лихачей-рецидивистов становится лишение свободы на срок до двух лет. Также суд может запретить нарушителям занимать определенные должности на срок до трех лет и назначить штраф в размере заработной платы или иного дохода за два года. Ранее отбывавшим наказание за регулярные превышения скорости и выезды на встречную полосу грозит лишение свободы до трех лет и запрет на занятие определенных должностей до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство поддержало ужесточение наказания для злостных нарушителей ПДД. 30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 10 января водителям грозит уголовное наказание за неоднократный выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Проект федерального закона опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в Уголовный кодекс РФ предусматривают наказание для водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию и лишенным прав на управление транспортом, в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов. Максимальной мерой пресечения для лихачей-рецидивистов становится лишение свободы на срок до двух лет. Также суд может запретить нарушителям занимать определенные должности на срок до трех лет и назначить штраф в размере заработной платы или иного дохода за два года. Ранее отбывавшим наказание за регулярные превышения скорости и выезды на встречную полосу грозит лишение свободы до трех лет и запрет на занятие определенных должностей до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство поддержало ужесточение наказания для злостных нарушителей ПДД. 30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ.