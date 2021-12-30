Путин разрешил сажать в колонию лихачей-редицидистов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, которые регулярно превышают скорость и выезжают на встречную полосу. Теперь лихачам рецидивистам будет грозить до 2 лет колонии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, которые регулярно превышают скорость и выезжают на встречную полосу. Теперь лихачам рецидивистам будет грозить до 2 лет колонии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новость дополняется.