Путин разрешил сажать в колонию лихачей-редицидистов

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей-рецидивистов Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, которые регулярно превышают скорость и выезжают на встречную полосу. Теперь лихачам рецидивистам будет грозить до 2 лет колонии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новость дополняется.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, которые регулярно превышают скорость и выезжают на встречную полосу. Теперь лихачам рецидивистам будет грозить до 2 лет колонии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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