Сообщение о минировании поступило во временной промежуток с 9 до 9:30 утра на электронную почту управления ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске эвакуировали школу №15 из-за сообщения о минировании. Письмо поступило на электронную почту управления ФСБ по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сообщение о минировании учебного заведения поступило на почту управления ФСБ по Тюменской области. На место выехали сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии. Ученики были эвакуированы из здания», — говорит источник.

Также источник сообщил, что сообщение поступило во временной промежуток с 9 до 9:30 утра. В мэрии Нижневартовска журналисту агентства сообщили, что операция по поиску взрывного устройства завершена и ученики вернулись в здание школы. «По информации антитеррористической комиссии города, из школы №15 эвакуировано 564 обучающихся и 61 работник. Обследование кинологами проведено, опасность отсутствует. Эвакуированные возвращаются в здание, причиной эвакуации стало ложное сообщение», — говорят в мэрии. В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста URA.RU.

Фото: «Чп.Нижневартовск» в cоциальной сети Instagram

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