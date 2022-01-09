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31 декабря 2021
30 декабря 2021

В Нижневартовске из-за сообщения о минировании эвакуировали школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, терроризм, антитеррор, взрывчатка, подозрительный предмет, тротиловая шашка
Сообщение о минировании поступило во временной промежуток с 9 до 9:30 утра на электронную почту управления ФСБ Фото:

В Нижневартовске эвакуировали школу №15 из-за сообщения о минировании. Письмо поступило на электронную почту управления ФСБ по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сообщение о минировании учебного заведения поступило на почту управления ФСБ по Тюменской области. На место выехали сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии. Ученики были эвакуированы из здания», — говорит источник.

Также источник сообщил, что сообщение поступило во временной промежуток с 9 до 9:30 утра. В мэрии Нижневартовска журналисту агентства сообщили, что операция по поиску взрывного устройства завершена и ученики вернулись в здание школы. «По информации антитеррористической комиссии города, из школы №15 эвакуировано 564 обучающихся и 61 работник. Обследование кинологами проведено, опасность отсутствует. Эвакуированные возвращаются в здание, причиной эвакуации стало ложное сообщение», — говорят в мэрии. В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста URA.RU.

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В Нижневартовске эвакуировали школу №15 из-за сообщения о минировании. Письмо поступило на электронную почту управления ФСБ по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сообщение о минировании учебного заведения поступило на почту управления ФСБ по Тюменской области. На место выехали сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии. Ученики были эвакуированы из здания», — говорит источник. Также источник сообщил, что сообщение поступило во временной промежуток с 9 до 9:30 утра. В мэрии Нижневартовска журналисту агентства сообщили, что операция по поиску взрывного устройства завершена и ученики вернулись в здание школы. «По информации антитеррористической комиссии города, из школы №15 эвакуировано 564 обучающихся и 61 работник. Обследование кинологами проведено, опасность отсутствует. Эвакуированные возвращаются в здание, причиной эвакуации стало ложное сообщение», — говорят в мэрии. В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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