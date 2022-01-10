Метеоролог предсказал погодную лихорадку в регионах России

12—13 января в некоторых регионах РФ произойдут сильные скачки температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 12 января в некоторых регионах России ожидается погодная лихорадка, когда в течение суток столбики термометров могут подняться с -25 до 0 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

«В Москве в четверг, 13 января, минимальная температура ночью и утром составит -20,-25 градусов, а в пятницу, 14 января, днем 0, -6 градусов, ожидается снег, ветер с порывами до 15-17 м/с. То есть практически за 15-20 часов очень сильно повысится температура воздуха и давление упадет на 20 мм ртутного столба. На сутки раньше то же самое произойдет в Санкт-Петербурге. Ночью и утром 11 января ожидается -20 градусов, в среду -17, -19, а в четверг и пятницу 0 и в выходные вновь похолодание. То есть произойдет некая погодная лихорадка», — объяснил Александр Шувалов.

По словам метеоролога, скачки температур ожидаются на этой неделе и на юге России. «Что касается юга, берем для примера Краснодар, там во вторник, 11 января, температура воздуха составит +12 градусов, пройдут дожди, в среду выпадут сильные осадки до трети месячной нормы и температура воздуха упадет на 10 градусов. В ночь на 13 января ожидается по краю -8, -10 градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки», — добавил Шувалов.

В беседе с URA.RU заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина подчеркнула, что резкие скачки температур связаны с атлантическим циклоном. «Такие резкие колебания температур связаны с мощным атлантическим циклоном, который будет перемещаться по северу европейской территории. В Московском регионе 12 января ночью до -20, -25 градусов, 13 января -15, -25, в Москве -17, -19, днем 14 января уже -4, +1 градус. В Санкт-Петербурге в ночь на 11 января усиление морозов до -18, -20, днем -15, -17, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы. В ночь на 12 января мороз усилится до -20, -22 градусов, 13 января днем ожидается +1, +3», — подчеркнула она.

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