Челябинцу насчитали долги по ЖКХ за чужую квартиру

Теплоснабжающая организация требовала с мужчины свыше 120 тыс. рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Красноармейского района пресекла необоснованное начисление платы за коммунальные услуги мужчине за чужую квартиру. Директору ООО «Перспектива» внесено представление об устранении нарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Заявитель указал, что ООО „Перспектива“ неоднократно обращалось в суд о взыскании с него задолженности свыше 120 тыс. рублей за коммуналку. Однако собственником жилого помещения он не является, в нем не зарегистрирован и не проживает. Договор теплоснабжения с ООО „Перспектива“ мужчина не заключал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Прокурорская проверка установила, что организация ЖКХ посчитала заявителя законным представителем детей его бывшей супруги, которым принадлежит по 1/3 доли на квартиру, обслуживаемую ООО «Перспектива». После вмешательства надзорного ведомства персональные данные мужчины были исключены из базы данных организации.

Директору компании внесено представление об устранении нарушений. На звонок в ООО «Перспектива» URA.RU никто не ответил.

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