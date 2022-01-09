Челябинцу насчитали долги по ЖКХ за чужую квартиру

Прокуратура Красноармейского района пресекла необоснованное начисление платы за коммунальные услуги мужчине за чужую квартиру. Директору ООО «Перспектива» внесено представление об устранении нарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Заявитель указал, что ООО „Перспектива“ неоднократно обращалось в суд о взыскании с него задолженности свыше 120 тыс. рублей за коммуналку. Однако собственником жилого помещения он не является, в нем не зарегистрирован и не проживает. Договор теплоснабжения с ООО „Перспектива“ мужчина не заключал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Прокурорская проверка установила, что организация ЖКХ посчитала заявителя законным представителем детей его бывшей супруги, которым принадлежит по 1/3 доли на квартиру, обслуживаемую ООО «Перспектива». После вмешательства надзорного ведомства персональные данные мужчины были исключены из базы данных организации.
Директору компании внесено представление об устранении нарушений. На звонок в ООО «Перспектива» URA.RU никто не ответил.
Прокуратура Красноармейского района пресекла необоснованное начисление платы за коммунальные услуги мужчине за чужую квартиру. Директору ООО «Перспектива» внесено представление об устранении нарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Заявитель указал, что ООО „Перспектива“ неоднократно обращалось в суд о взыскании с него задолженности свыше 120 тыс. рублей за коммуналку. Однако собственником жилого помещения он не является, в нем не зарегистрирован и не проживает. Договор теплоснабжения с ООО „Перспектива“ мужчина не заключал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Прокурорская проверка установила, что организация ЖКХ посчитала заявителя законным представителем детей его бывшей супруги, которым принадлежит по 1/3 доли на квартиру, обслуживаемую ООО «Перспектива». После вмешательства надзорного ведомства персональные данные мужчины были исключены из базы данных организации. Директору компании внесено представление об устранении нарушений. На звонок в ООО «Перспектива» URA.RU никто не ответил.