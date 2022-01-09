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Челябинцу насчитали долги по ЖКХ за чужую квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоснабжающая организация требовала с мужчины свыше 120 тыс. рублей (фото из архива) Фото:

Прокуратура Красноармейского района пресекла необоснованное начисление платы за коммунальные услуги мужчине за чужую квартиру. Директору ООО «Перспектива» внесено представление об устранении нарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Заявитель указал, что ООО „Перспектива“ неоднократно обращалось в суд о взыскании с него задолженности свыше 120 тыс. рублей за коммуналку. Однако собственником жилого помещения он не является, в нем не зарегистрирован и не проживает. Договор теплоснабжения с ООО „Перспектива“ мужчина не заключал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Прокурорская проверка установила, что организация ЖКХ посчитала заявителя законным представителем детей его бывшей супруги, которым принадлежит по 1/3 доли на квартиру, обслуживаемую ООО «Перспектива». После вмешательства надзорного ведомства персональные данные мужчины были исключены из базы данных организации.

Директору компании внесено представление об устранении нарушений. На звонок в ООО «Перспектива» URA.RU никто не ответил.

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Прокуратура Красноармейского района пресекла необоснованное начисление платы за коммунальные услуги мужчине за чужую квартиру. Директору ООО «Перспектива» внесено представление об устранении нарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Заявитель указал, что ООО „Перспектива“ неоднократно обращалось в суд о взыскании с него задолженности свыше 120 тыс. рублей за коммуналку. Однако собственником жилого помещения он не является, в нем не зарегистрирован и не проживает. Договор теплоснабжения с ООО „Перспектива“ мужчина не заключал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Прокурорская проверка установила, что организация ЖКХ посчитала заявителя законным представителем детей его бывшей супруги, которым принадлежит по 1/3 доли на квартиру, обслуживаемую ООО «Перспектива». После вмешательства надзорного ведомства персональные данные мужчины были исключены из базы данных организации. Директору компании внесено представление об устранении нарушений. На звонок в ООО «Перспектива» URA.RU никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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