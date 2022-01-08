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31 декабря 2021

Власти ищут подрядчика для парка, которого пермяки ждут три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер «Опалихинский» по ул. Опалихинской в Верх-Исетском районе. Екатеринбург, виды екатеринбурга, виды города, сквер опалихинский
Сквер жители ждут с осени 2018 года Фото:

Городская администрация Перми объявила аукцион на поиск подрядчика, который выполнит реконструкцию сквера в микрорайоне Вышка-2 по адресу Гашкова, 20. Информация о начале приема заявок появилась на сайте Госзакупок.

Согласно техзаданию, новый подрядчик должен будет обустроить в сквере зоны для отдыха, детскую и спортивную площадки, построить пешеходные дорожки, оборудовать освещение за 35,8 миллиона рублей. Итоги конкурса на выбор нового подрядчика должны подвести в конце января 2022 года.

Ремонт сквера на Вышке-2 начался еще осенью 2018 года. Тогда недобросовестные исполнители там все перекопали и уехали. С тех пор реконструкция объекта заморожена.

«Это было единственное в микрорайоне место, где можно было погулять с детьми, посидеть в аллеях на лавочках. Это было местом притяжения жителей. А теперь и его нет сколько лет уже. Еще в 2019 должны были закончить», — рассказала местная жительница.

Начальная стоимость работ составляла 25,8 миллиона рублей. Со следующим подрядчиком договорились уже на 32 миллиона рублей, но и во второй раз ничего не вышло — подрядчик не выполнил работы, пришлось разрывать контракт.

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Городская администрация Перми объявила аукцион на поиск подрядчика, который выполнит реконструкцию сквера в микрорайоне Вышка-2 по адресу Гашкова, 20. Информация о начале приема заявок появилась на сайте Госзакупок. Согласно техзаданию, новый подрядчик должен будет обустроить в сквере зоны для отдыха, детскую и спортивную площадки, построить пешеходные дорожки, оборудовать освещение за 35,8 миллиона рублей. Итоги конкурса на выбор нового подрядчика должны подвести в конце января 2022 года. Ремонт сквера на Вышке-2 начался еще осенью 2018 года. Тогда недобросовестные исполнители там все перекопали и уехали. С тех пор реконструкция объекта заморожена. «Это было единственное в микрорайоне место, где можно было погулять с детьми, посидеть в аллеях на лавочках. Это было местом притяжения жителей. А теперь и его нет сколько лет уже. Еще в 2019 должны были закончить», — рассказала местная жительница. Начальная стоимость работ составляла 25,8 миллиона рублей. Со следующим подрядчиком договорились уже на 32 миллиона рублей, но и во второй раз ничего не вышло — подрядчик не выполнил работы, пришлось разрывать контракт.
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