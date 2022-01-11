Скончался председатель Европарламента

Давид Сасолли умер из-за дисфункции иммунной системы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Председатель Европейского парламента Давид Сасолли скончался из-за нарушений работы иммунной системы. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Роберто Куильо. В конце декабря Сасолли госпитализировали в связи с серьезным осложнением.

«Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в 1:15 утра [по местному времени] 11 января в больнице Авиано, где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в следующие несколько часов», — цитирует Роберто Куильо итальянское издание ASNA.

Сасолли доставили в больницу в Италии 26 декабря из-за серьезного осложнения на фоне дисфункции иммунной системы. Все официальные мероприятия с его участием были отменены, сообщается на официальном сайте председателя Европарламента.

Политика избрали председателем Европарламента в июле 2019 года. До этого он возглавлял делегацию Демократической партии Италии. В молодости Сасолли работал журналистом в небольших газетах и новостных агентствах. После сотрудничал с римской редакции ежедневного издания Il Giorno, где специализировался на политической хронике.

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