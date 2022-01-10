В ЯНАО обвиняемые в убийстве предстанут перед судом спустя 19 лет

Двое мужчин, обвиняемые в убийстве молодого человека в 2003 году в поселке Пурпе, предстанут перед судом в 2022 году, спустя 19 лет после совершения преступления. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.
«По данным следствия, в 2003 году в поселке Пурпе Пуровского района между 22-летним мужчиной и двумя местными жителями возник конфликт. Один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй, накинув ремень на шею, задушил его», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Тело убитого с привязанным грузом злоумышленники скинули в реку, а сами покинули Пуровский район. Конфликт между мужчинами возник из-за того, что потерпевший написал на нападавших заявление в полицию об ограблении и не захотел его забирать.
Причастные к убийству молодого человека ранее уже были судимы. Отмечается, что один из нападавших также был осужден уже после происшествия «за совершение ряда насильственных преступлений против личности».
Двое мужчин, обвиняемые в убийстве молодого человека в 2003 году в поселке Пурпе, предстанут перед судом в 2022 году, спустя 19 лет после совершения преступления. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия, в 2003 году в поселке Пурпе Пуровского района между 22-летним мужчиной и двумя местными жителями возник конфликт. Один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй, накинув ремень на шею, задушил его», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Тело убитого с привязанным грузом злоумышленники скинули в реку, а сами покинули Пуровский район. Конфликт между мужчинами возник из-за того, что потерпевший написал на нападавших заявление в полицию об ограблении и не захотел его забирать. Причастные к убийству молодого человека ранее уже были судимы. Отмечается, что один из нападавших также был осужден уже после происшествия «за совершение ряда насильственных преступлений против личности».