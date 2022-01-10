В ЯНАО обвиняемые в убийстве предстанут перед судом спустя 19 лет

11 января 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Сейчас мужчины, обвиняемые в убийстве, находятся под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое мужчин, обвиняемые в убийстве молодого человека в 2003 году в поселке Пурпе, предстанут перед судом в 2022 году, спустя 19 лет после совершения преступления. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия, в 2003 году в поселке Пурпе Пуровского района между 22-летним мужчиной и двумя местными жителями возник конфликт. Один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй, накинув ремень на шею, задушил его», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Тело убитого с привязанным грузом злоумышленники скинули в реку, а сами покинули Пуровский район. Конфликт между мужчинами возник из-за того, что потерпевший написал на нападавших заявление в полицию об ограблении и не захотел его забирать. Причастные к убийству молодого человека ранее уже были судимы. Отмечается, что один из нападавших также был осужден уже после происшествия «за совершение ряда насильственных преступлений против личности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двое мужчин, обвиняемые в убийстве молодого человека в 2003 году в поселке Пурпе, предстанут перед судом в 2022 году, спустя 19 лет после совершения преступления. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия, в 2003 году в поселке Пурпе Пуровского района между 22-летним мужчиной и двумя местными жителями возник конфликт. Один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй, накинув ремень на шею, задушил его», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Тело убитого с привязанным грузом злоумышленники скинули в реку, а сами покинули Пуровский район. Конфликт между мужчинами возник из-за того, что потерпевший написал на нападавших заявление в полицию об ограблении и не захотел его забирать. Причастные к убийству молодого человека ранее уже были судимы. Отмечается, что один из нападавших также был осужден уже после происшествия «за совершение ряда насильственных преступлений против личности».