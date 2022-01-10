К записи ролика о плачевном состоянии дома на Карла Маркса привлекли несовершеннолетних (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Несовершеннолетние жители аварийного дома на улице Карла Маркса в Тюмени записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Ролик размещен в социальных сетях.

«Путин, помоги! Кирпичи вываливаются, хорошо, что не на нашу голову. Сегодня или завтра стена упадет. Место для батареи есть, а самой батареи нет», — эти и другие фразы на видео произносят дети, сам ролик размещен в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь о доме №121 по улице Карла Маркса. С 2017 года здание имеет статус аварийного, но подлежащего реконструкции. До этого дом также попадал в поле зрения прокуратуры.

«Дом находится на постоянном контроле. Жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт. Расходы на содержание им начисляют со скидкой в 50%. Состояние здания поддерживается за счет управляющей компании. К примеру, в декабре починили бойлер, что обошлось в 300 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

По словам руководителя УК «Легион» Андрея Букреева, дом пригоден для проживания, опасности для людей нет. Но в здании происходят случаи вандализма: неизвестные выламывают окна, портят щитки и светильники, срезают трубы из цветмета, что вызывает потопы. А долг жильцов перед УК составляет 800 000 рублей.

«В 2019 году мы починили стену, с которой обрушалась кладка. Установили маяки. С тех пор они без динамики. Сейчас идет очередное обследование. В зависимости от его результатов дом может быть признан подлежащим сносу», — рассказал URA.RU директор УК.

Он также добавил, что проблемы решались бы быстрее, если бы собственники, которых в доме большинство, были бы инициативнее. К примеру, сами бы заказали экспертизу. Однако люди предпочитают сдавать квартиры. URA.RU направило запрос в Госжилинспекцию Тюменской области. Ответ ожидается.

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