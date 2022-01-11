Курганцы помогли найти москвича, совращавшего детей в 45 регионах

11 января 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Мужчину будут судить за 36 преступлений, по другим преступлениям следствие продолжается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганский суд переданы материалы уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних детей, проживающих в 45 регионах России. Злоумышленника задержали в Москве по заявлению родителей одного из потерпевших, проживающего в Кургане, сообщает региональное следственное управление СК России. «Следствием установлено, что в 2018—2020 годах, используя фейковые страницы в одной из социальных сетей, обвиняемый вступал в переписку с малолетними детьми, проживающими в различных субъектах РФ. Он направлял им материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото и видео изображения, а также вел переписку развратного характера», — говорится в сообщении на сайте ведомства. С заявлением в правоохранительные органы обратились родители потерпевшего из Кургана. Следствию удалось установить личность злоумышленника. 21-летнего обвиняемого задержали в Москве и доставили в Курган, где его заключили под стражу. На основании сведений о звонках мужчины, информации от провайдеров и администрации соцсетей СК удалось подтвердить причастность обвиняемого к преступлениям в отношении детей, проживающих в более чем 45 субъектах страны. Мужчине предъявлено обвинение в 35 преступлениях по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет) и преступлении по п. «а, г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Обвинительное заключение по ним утверждено, материалы направлены в суд. Расследование других аналогичных преступлений, в которых обвиняется мужчина, выделено в отдельное уголовное дело, его расследование продолжается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В курганский суд переданы материалы уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних детей, проживающих в 45 регионах России. Злоумышленника задержали в Москве по заявлению родителей одного из потерпевших, проживающего в Кургане, сообщает региональное следственное управление СК России. «Следствием установлено, что в 2018—2020 годах, используя фейковые страницы в одной из социальных сетей, обвиняемый вступал в переписку с малолетними детьми, проживающими в различных субъектах РФ. Он направлял им материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото и видео изображения, а также вел переписку развратного характера», — говорится в сообщении на сайте ведомства. С заявлением в правоохранительные органы обратились родители потерпевшего из Кургана. Следствию удалось установить личность злоумышленника. 21-летнего обвиняемого задержали в Москве и доставили в Курган, где его заключили под стражу. На основании сведений о звонках мужчины, информации от провайдеров и администрации соцсетей СК удалось подтвердить причастность обвиняемого к преступлениям в отношении детей, проживающих в более чем 45 субъектах страны. Мужчине предъявлено обвинение в 35 преступлениях по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет) и преступлении по п. «а, г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Обвинительное заключение по ним утверждено, материалы направлены в суд. Расследование других аналогичных преступлений, в которых обвиняется мужчина, выделено в отдельное уголовное дело, его расследование продолжается.