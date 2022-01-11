Канцлера Германии обвинили в трусости из-за «Северного потока-2»

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По слова немецкого политика, партия «Зеленых» хочет приостановить проект по идеологическим причинам Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил надежду на то, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году и обвинил канцлера Олафа Шольца в трусости с введением в эксплуатацию проекта. Об этом Котре рассказал в беседе с журналистами.

«Подчинение позиции ЕС по „Северному потоку — 2“ обусловлено трусостью федерального канцлера Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта. Но он не хочет вступать в спор со своим „зеленым“ партнером по коалиции, к сожалению для немецких и европейских потребителей газа», — рассказал депутат в беседе с ИА Известия.

Немецкий политик заявил, что партия «Зеленых» добивается приостановления проекта по идеологическим причинам. Котре рассказал, что федеральному правительству стало труднее противостоять Евросоюзу по предотвращению запуска «Северного потока — 2» из-за того, что федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС».

Также немецкий политик отметил, что несостоявшийся энергопереход прямо отразился на кошельках населения, от чего растет недовольство и протестное настроение. «С другой стороны, реалии несостоявшегося энергоперехода теперь напрямую отражаются на кошельке граждан, растет недовольство и протесты. Поэтому я надеюсь, что хотя бы в этом году трубопровод все-таки будет введен в эксплуатацию», — рассказал Котре.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пояснила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен из-за несоответствия требованиям Евросоюза. Она отметила, что действующее правительство ФРГ разделяет подход, отраженный в совместной декларации с США. Согласно ей, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию, будут приняты жесткие меры.

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил надежду на то, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году и обвинил канцлера Олафа Шольца в трусости с введением в эксплуатацию проекта. Об этом Котре рассказал в беседе с журналистами. «Подчинение позиции ЕС по „Северному потоку — 2“ обусловлено трусостью федерального канцлера Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта. Но он не хочет вступать в спор со своим „зеленым“ партнером по коалиции, к сожалению для немецких и европейских потребителей газа», — рассказал депутат в беседе с ИА Известия. Немецкий политик заявил, что партия «Зеленых» добивается приостановления проекта по идеологическим причинам. Котре рассказал, что федеральному правительству стало труднее противостоять Евросоюзу по предотвращению запуска «Северного потока — 2» из-за того, что федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС». Также немецкий политик отметил, что несостоявшийся энергопереход прямо отразился на кошельках населения, от чего растет недовольство и протестное настроение. «С другой стороны, реалии несостоявшегося энергоперехода теперь напрямую отражаются на кошельке граждан, растет недовольство и протесты. Поэтому я надеюсь, что хотя бы в этом году трубопровод все-таки будет введен в эксплуатацию», — рассказал Котре. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пояснила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен из-за несоответствия требованиям Евросоюза. Она отметила, что действующее правительство ФРГ разделяет подход, отраженный в совместной декларации с США. Согласно ей, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию, будут приняты жесткие меры.
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