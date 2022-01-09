МИД ФРГ объяснил, почему не одобряют «Северный поток — 2»

10 января 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, заявила Анналена Бербок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен, поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на „Северный поток — 2“. Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — цитирует Анналену Бербок итальянское издание La Stampa. Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, считает глава МИД Германии. Она подчеркнула, что действующее правительство ФРГ разделяет подход, отраженный в совместной декларации с США. Согласно ей, в отношении России будут приняты жесткие меры, если она будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию по отношению к Украине. Бербок при этом отметила, что Европа должна обеспечить всем гражданам, независимо от уровня доходов, электричество и отопление. Для этого ей необходимо укрепить энергетическую независимость, уточнила глава МИД Германии. В начале декабря 2021 года президент немецкой компании-регулятора «Северного поток — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн заявил, что газопровод не сертифицируют в ближайшее полгода. Причина кроется в законодательстве Германии, которое требует, чтобы оператор проекта Nord Stream 2G создал в стране дочернюю компанию. До этого Бербок уже говорила о том, что «Северный поток — 2» нельзя одобрить из-за его несоответствия энергетическому законодательству Европы, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен, поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на „Северный поток — 2“. Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — цитирует Анналену Бербок итальянское издание La Stampa. Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, считает глава МИД Германии. Она подчеркнула, что действующее правительство ФРГ разделяет подход, отраженный в совместной декларации с США. Согласно ей, в отношении России будут приняты жесткие меры, если она будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию по отношению к Украине. Бербок при этом отметила, что Европа должна обеспечить всем гражданам, независимо от уровня доходов, электричество и отопление. Для этого ей необходимо укрепить энергетическую независимость, уточнила глава МИД Германии. В начале декабря 2021 года президент немецкой компании-регулятора «Северного поток — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн заявил, что газопровод не сертифицируют в ближайшее полгода. Причина кроется в законодательстве Германии, которое требует, чтобы оператор проекта Nord Stream 2G создал в стране дочернюю компанию. До этого Бербок уже говорила о том, что «Северный поток — 2» нельзя одобрить из-за его несоответствия энергетическому законодательству Европы, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется.