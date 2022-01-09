09 января 2022

МИД ФРГ объяснил, почему не одобряют «Северный поток — 2»

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, заявила Анналена Бербок Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен, поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на „Северный поток — 2“. Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — цитирует Анналену Бербок итальянское издание La Stampa.

Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, считает глава МИД Германии. Она подчеркнула, что действующее правительство ФРГ разделяет подход, отраженный в совместной декларации с США. Согласно ей, в отношении России будут приняты жесткие меры, если она будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию по отношению к Украине.

Бербок при этом отметила, что Европа должна обеспечить всем гражданам, независимо от уровня доходов, электричество и отопление. Для этого ей необходимо укрепить энергетическую независимость, уточнила глава МИД Германии.

В начале декабря 2021 года президент немецкой компании-регулятора «Северного поток — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн заявил, что газопровод не сертифицируют в ближайшее полгода. Причина кроется в законодательстве Германии, которое требует, чтобы оператор проекта Nord Stream 2G создал в стране дочернюю компанию. До этого Бербок уже говорила о том, что «Северный поток — 2» нельзя одобрить из-за его несоответствия энергетическому законодательству Европы, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется.

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Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен, поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на „Северный поток — 2“. Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — цитирует Анналену Бербок итальянское издание La Stampa. Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, считает глава МИД Германии. Она подчеркнула, что действующее правительство ФРГ разделяет подход, отраженный в совместной декларации с США. Согласно ей, в отношении России будут приняты жесткие меры, если она будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию по отношению к Украине. Бербок при этом отметила, что Европа должна обеспечить всем гражданам, независимо от уровня доходов, электричество и отопление. Для этого ей необходимо укрепить энергетическую независимость, уточнила глава МИД Германии. В начале декабря 2021 года президент немецкой компании-регулятора «Северного поток — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн заявил, что газопровод не сертифицируют в ближайшее полгода. Причина кроется в законодательстве Германии, которое требует, чтобы оператор проекта Nord Stream 2G создал в стране дочернюю компанию. До этого Бербок уже говорила о том, что «Северный поток — 2» нельзя одобрить из-за его несоответствия энергетическому законодательству Европы, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется.
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