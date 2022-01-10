В ЯНАО таксисты резко подняли цены на поездки почти на 50%. Фото

11 января 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги таксисты оповестили жителей о повышении цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Таксисты Лабытнанги (ЯНАО) повысили цены на поездки почти на 50%. С 1 января по городу водители возят за 150 рублей, при этом многие горожане не готовы платить больше 100 рублей, о чем сообщают в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые горожане, доводим до вашего сведения, что с 01.01.2022 года, стоимость проезда в такси изменилась, по городу 150 рублей. С остальными расценками можете ознакомиться в прикрепленном файле. Отнеситесь к данному повышению цен с пониманием. С уважением, ваши многочисленные водители. (Можно анонимно, и закрыть комментарии дабы избежать словесных баталий», — написал анонимный таксист в «Подслушано №1 Лабытнанги», приложив к записи фото с расценками на поездки. Пост таксистов собрал много негативных отзывов у местных жителей, которые считают, что для небольшого города подобные расценки неприемлемы. «Повышали бы оплату плавно, никто бы слова не сказал, а вы резко на 50% подняли, какой реакции ожидали? Кто-то спрашивает, „почему вы в магазинах так не говорите?“. Если в магазине сегодня хлеб стоит 42 рубля, а завтра цена вырастет до 63 — скажут. И не такое скажут. И вы, уважаемые водители такси ровно так же отреагируете», — прокомментировала запись Людмила Курбатова. Некоторые таксисты вступили в спор с жителями. «Мы возим на своих автомобилях, которые сами обслуживаем, покупаем, заправляем. Мы видим все цены, на что и как поднимаются. И мы имеем право повысить тариф. Вам, как обычным пассажирам, не понимающим расходы на содержание авто, это не понять. Вот вы и возникает. Для вас сделали автобусы — катайтесь», — написал Виктор Васильев. В пресс-службу такси «Максим» и «inDriver» агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не были получены. В УФАС по ЯНАО агентству сообщили, что заявления о повышении тарифов на такси в Лабытнанги не поступало. Цены на такси в Лабытнанги «Подслушано №1 | Лабытнанги» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Таксисты Лабытнанги (ЯНАО) повысили цены на поездки почти на 50%. С 1 января по городу водители возят за 150 рублей, при этом многие горожане не готовы платить больше 100 рублей, о чем сообщают в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые горожане, доводим до вашего сведения, что с 01.01.2022 года, стоимость проезда в такси изменилась, по городу 150 рублей. С остальными расценками можете ознакомиться в прикрепленном файле. Отнеситесь к данному повышению цен с пониманием. С уважением, ваши многочисленные водители. (Можно анонимно, и закрыть комментарии дабы избежать словесных баталий», — написал анонимный таксист в «Подслушано №1 Лабытнанги», приложив к записи фото с расценками на поездки. Пост таксистов собрал много негативных отзывов у местных жителей, которые считают, что для небольшого города подобные расценки неприемлемы. «Повышали бы оплату плавно, никто бы слова не сказал, а вы резко на 50% подняли, какой реакции ожидали? Кто-то спрашивает, „почему вы в магазинах так не говорите?“. Если в магазине сегодня хлеб стоит 42 рубля, а завтра цена вырастет до 63 — скажут. И не такое скажут. И вы, уважаемые водители такси ровно так же отреагируете», — прокомментировала запись Людмила Курбатова. Некоторые таксисты вступили в спор с жителями. «Мы возим на своих автомобилях, которые сами обслуживаем, покупаем, заправляем. Мы видим все цены, на что и как поднимаются. И мы имеем право повысить тариф. Вам, как обычным пассажирам, не понимающим расходы на содержание авто, это не понять. Вот вы и возникает. Для вас сделали автобусы — катайтесь», — написал Виктор Васильев. В пресс-службу такси «Максим» и «inDriver» агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не были получены. В УФАС по ЯНАО агентству сообщили, что заявления о повышении тарифов на такси в Лабытнанги не поступало.