В Госдуме назвали условия, при котором отложат закон о QR-кодах

Госдума может успеть рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Если ситуация по COVID в России улучшится, Госдума отложит рассмотрение во втором чтении законопроекта о повсеместном введении QR-кодов. Об этом рассказал зампред по охране здоровья в Госдуме Сергей журналистам. Поступившие отзывы и предложения от регионов ко второму чтению законопроекта должны быть рассмотрены Госдумой до 1 февраля.

«Сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Госдума успеет рассмотреть законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест до 1 февраля, если закон „не подвесят“ при улучшении ситуации с коронавирусом», — рассказал РИА Новости Сергей Леонов.

Госдума приняла федеральный закон о QR-кодах в первом чтении. Затем его направили для обсуждения в регионы. Для работы над законопроектом регионам дали один месяц.

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