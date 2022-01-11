В Госдуме назвали условия, при котором отложат закон о QR-кодах

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Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, госдума, государственная дума, полиция, росгвардия, протест, манежная площадь, оцепление, омон, москва, несогласованная акция
Госдума может успеть рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Если ситуация по COVID в России улучшится, Госдума отложит рассмотрение во втором чтении законопроекта о повсеместном введении QR-кодов. Об этом рассказал зампред по охране здоровья в Госдуме Сергей журналистам. Поступившие отзывы и предложения от регионов ко второму чтению законопроекта должны быть рассмотрены Госдумой до 1 февраля.

«Сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Госдума успеет рассмотреть законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест до 1 февраля, если закон „не подвесят“ при улучшении ситуации с коронавирусом», — рассказал РИА Новости Сергей Леонов.

Госдума приняла федеральный закон о QR-кодах в первом чтении. Затем его направили для обсуждения в регионы. Для работы над законопроектом регионам дали один месяц.

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Если ситуация по COVID в России улучшится, Госдума отложит рассмотрение во втором чтении законопроекта о повсеместном введении QR-кодов. Об этом рассказал зампред по охране здоровья в Госдуме Сергей журналистам. Поступившие отзывы и предложения от регионов ко второму чтению законопроекта должны быть рассмотрены Госдумой до 1 февраля. «Сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Госдума успеет рассмотреть законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест до 1 февраля, если закон „не подвесят“ при улучшении ситуации с коронавирусом», — рассказал РИА Новости Сергей Леонов. Госдума приняла федеральный закон о QR-кодах в первом чтении. Затем его направили для обсуждения в регионы. Для работы над законопроектом регионам дали один месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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