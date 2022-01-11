Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обещание евродепутата от Польши Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам». Она предположила, что Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия.
«Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия „получит по яйцам“. Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Сообщение Сикорского послужило ответом министру иностранных дел Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет собой геополитический проект. Он предположил, что альянс занимается освоением территорий, которые остались после распада Организации Варшавского договора.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обещание евродепутата от Польши Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам». Она предположила, что Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия. «Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия „получит по яйцам“. Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала Захарова в своем telegram-канале. Сообщение Сикорского послужило ответом министру иностранных дел Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет собой геополитический проект. Он предположил, что альянс занимается освоением территорий, которые остались после распада Организации Варшавского договора.