На Украине испугались, что США «продадут» страну России

11 января 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Политолог Бортник обвинил США в готовности продать Украину России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Украинский политик Руслан Бортник заявил, что США демонстрируют эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае вторжения. Об этом Бортник сообщил в прямом эфире украинского телеканала. «А если она окажется приемлемой для России? Если она согласится купить Украину за эти деньги?» — сказал политик в прямом эфире телеканала 112 Украина. Он говорит, что западные страны выражаются неправильно. «Если вы вторгнетесь на Украину, которую мы считаем своим партнером, вы будете иметь дело с нами», — именно такой, по словам Бортника, должна быть риторика западных стран. В результате переговоров 10 января в Женеве стало известно, что США могут ввести более жесткие санкции. Запад пообещал принять финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский политик Руслан Бортник заявил, что США демонстрируют эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае вторжения. Об этом Бортник сообщил в прямом эфире украинского телеканала. «А если она окажется приемлемой для России? Если она согласится купить Украину за эти деньги?» — сказал политик в прямом эфире телеканала 112 Украина. Он говорит, что западные страны выражаются неправильно. «Если вы вторгнетесь на Украину, которую мы считаем своим партнером, вы будете иметь дело с нами», — именно такой, по словам Бортника, должна быть риторика западных стран. В результате переговоров 10 января в Женеве стало известно, что США могут ввести более жесткие санкции. Запад пообещал принять финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину.