Госдеп: России грозят более жесткие санкции, чем в 2014 году

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Переговоры России и США продлились почти 8 часов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

По итогам переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые прошли в Женеве, стало известно, что Америка может ввести новые санкции против ключевых российских финансовых институтов. Они могут быть более жесткими, чем в 2014 году, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину. В случае применения эти меры будут гораздо более жесткими, чем в 2014 году», — сделала Шерман заявление на брифинге по итогам заседания, передает РБК.

Сами переговоры были прямолинейными и откровенными, однако представители американской власти не получили от РФ никаких гарантий касательно ситуации на Украине. Помимо этого, по ее словам, США обменялись с Россией идеями по ракетам средней и меньшей дальности. Россия также призвала Штаты к ответственности. По мнению российских властей, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США до сих пор готовы принять в НАТО другие страны, пояснила первый замгоссекретаря.

Представители обеих стран также заявили о недопустимости ядерной войны. Она не должна быть развязана, дополнила Уэнди Шерман.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоялись 10 января и продлились 8 часов. Обсуждение прошло в отделении ООН за закрытыми дверями. Переговоры были конкретными и сложными, без попыток обойти острые углы — заявил ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он дополнил, что американская сторона серьезно подошла к встрече.

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По итогам переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые прошли в Женеве, стало известно, что Америка может ввести новые санкции против ключевых российских финансовых институтов. Они могут быть более жесткими, чем в 2014 году, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину. В случае применения эти меры будут гораздо более жесткими, чем в 2014 году», — сделала Шерман заявление на брифинге по итогам заседания, передает РБК. Сами переговоры были прямолинейными и откровенными, однако представители американской власти не получили от РФ никаких гарантий касательно ситуации на Украине. Помимо этого, по ее словам, США обменялись с Россией идеями по ракетам средней и меньшей дальности. Россия также призвала Штаты к ответственности. По мнению российских властей, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США до сих пор готовы принять в НАТО другие страны, пояснила первый замгоссекретаря. Представители обеих стран также заявили о недопустимости ядерной войны. Она не должна быть развязана, дополнила Уэнди Шерман. Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоялись 10 января и продлились 8 часов. Обсуждение прошло в отделении ООН за закрытыми дверями. Переговоры были конкретными и сложными, без попыток обойти острые углы — заявил ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он дополнил, что американская сторона серьезно подошла к встрече.
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