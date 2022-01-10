Госдеп: России грозят более жесткие санкции, чем в 2014 году

10 января 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Переговоры России и США продлились почти 8 часов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности По итогам переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые прошли в Женеве, стало известно, что Америка может ввести новые санкции против ключевых российских финансовых институтов. Они могут быть более жесткими, чем в 2014 году, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину. В случае применения эти меры будут гораздо более жесткими, чем в 2014 году», — сделала Шерман заявление на брифинге по итогам заседания, передает РБК. Сами переговоры были прямолинейными и откровенными, однако представители американской власти не получили от РФ никаких гарантий касательно ситуации на Украине. Помимо этого, по ее словам, США обменялись с Россией идеями по ракетам средней и меньшей дальности. Россия также призвала Штаты к ответственности. По мнению российских властей, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США до сих пор готовы принять в НАТО другие страны, пояснила первый замгоссекретаря. Представители обеих стран также заявили о недопустимости ядерной войны. Она не должна быть развязана, дополнила Уэнди Шерман. Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоялись 10 января и продлились 8 часов. Обсуждение прошло в отделении ООН за закрытыми дверями. Переговоры были конкретными и сложными, без попыток обойти острые углы — заявил ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он дополнил, что американская сторона серьезно подошла к встрече. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По итогам переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые прошли в Женеве, стало известно, что Америка может ввести новые санкции против ключевых российских финансовых институтов. Они могут быть более жесткими, чем в 2014 году, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину. В случае применения эти меры будут гораздо более жесткими, чем в 2014 году», — сделала Шерман заявление на брифинге по итогам заседания, передает РБК. Сами переговоры были прямолинейными и откровенными, однако представители американской власти не получили от РФ никаких гарантий касательно ситуации на Украине. Помимо этого, по ее словам, США обменялись с Россией идеями по ракетам средней и меньшей дальности. Россия также призвала Штаты к ответственности. По мнению российских властей, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США до сих пор готовы принять в НАТО другие страны, пояснила первый замгоссекретаря. Представители обеих стран также заявили о недопустимости ядерной войны. Она не должна быть развязана, дополнила Уэнди Шерман. Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоялись 10 января и продлились 8 часов. Обсуждение прошло в отделении ООН за закрытыми дверями. Переговоры были конкретными и сложными, без попыток обойти острые углы — заявил ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он дополнил, что американская сторона серьезно подошла к встрече.