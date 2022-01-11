Роспотребнадзор: число зараженных «Омикроном» выросло втрое

11 января 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Случаи заражения «Омикроном» обнаружены в 13 регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России во время новогодних праздников число зараженных штаммом коронавируса «Омикрон» возросло втрое. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России. «В нашей базе сообщается о 305 людях. 49 случаев из двух очагов, которые мы уже зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. Мы убедились в крайне быстром распространении вируса и высокой контагиозности. Очаги закрыты, все выздоровели», — сказала Попова заседании, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Она отметила, что случаи «Омикрона» зарегистрированы в 13 субъектах. По словам Поповой, «Омикрон» заразнее, чем предыдущие варианты коронавируса. У этого штамма короче инкубационный период и он быстрее распространяется, предупредила она. Завозные случаи зарегистрированы из 25 стран, лидерами являются ОАЭ, Великобритания, Турция. Ранее россиян предупредили, что новогодние праздники могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом к концу января. Об этом заявил URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его прогнозу, причиной станет распространение «Омикрона». Врач-инфекционист Илья Акинфиев также высказал мнение, что после новогодних каникул возрастет число новых случаев коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России во время новогодних праздников число зараженных штаммом коронавируса «Омикрон» возросло втрое. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России. «В нашей базе сообщается о 305 людях. 49 случаев из двух очагов, которые мы уже зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. Мы убедились в крайне быстром распространении вируса и высокой контагиозности. Очаги закрыты, все выздоровели», — сказала Попова заседании, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Она отметила, что случаи «Омикрона» зарегистрированы в 13 субъектах. По словам Поповой, «Омикрон» заразнее, чем предыдущие варианты коронавируса. У этого штамма короче инкубационный период и он быстрее распространяется, предупредила она. Завозные случаи зарегистрированы из 25 стран, лидерами являются ОАЭ, Великобритания, Турция. Ранее россиян предупредили, что новогодние праздники могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом к концу января. Об этом заявил URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его прогнозу, причиной станет распространение «Омикрона». Врач-инфекционист Илья Акинфиев также высказал мнение, что после новогодних каникул возрастет число новых случаев коронавируса.