Врачи предупредили об опасности COVID после новогодних праздников

03 января 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

В России ожидают увеличение числа заболевших COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новогодние праздники могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом к концу января, потому что люди чаще контактируют друг с другом в это время. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Врач-инфекционист Илья Акинфиев также считает, что после новогодних каникул будет рост числа новых случаев COVID. «Пока какое-то время будет спад заболеваемости, но к концу месяца динамика сменится на рост. Много поездок и встреч, тесное общение, походы в магазины, столпотворение на улицах — это тоже повлияет», — сказал в разговоре с URA.RU Александр Чепурнов. Также, по его словам, еще одной причиной будет распространение нового штамма «Омикрон». Многие россияне отправились в путешествия, поэтому есть риск числа завозных случаев COVID, предполагает Чепурнов. «С середины января, когда люди будут возвращаться к работе, начнется рост. Когда увеличивается пассажирский трафик и число людей, которые потенциально контактируют друг с другом, то тем самым происходит рост заболеваемости», — отметил URA.RU Илья Акинфиев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также ожидает ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом после новогодних праздников. По ее словам, в этом случае власти РФ планируют снова ужесточить ограничения. В новогодние каникулы самыми опасными местами для заражения являются закрытые помещения с большим скоплением людей, сообщила URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новогодние праздники могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом к концу января, потому что люди чаще контактируют друг с другом в это время. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Врач-инфекционист Илья Акинфиев также считает, что после новогодних каникул будет рост числа новых случаев COVID. «Пока какое-то время будет спад заболеваемости, но к концу месяца динамика сменится на рост. Много поездок и встреч, тесное общение, походы в магазины, столпотворение на улицах — это тоже повлияет», — сказал в разговоре с URA.RU Александр Чепурнов. Также, по его словам, еще одной причиной будет распространение нового штамма «Омикрон». Многие россияне отправились в путешествия, поэтому есть риск числа завозных случаев COVID, предполагает Чепурнов. «С середины января, когда люди будут возвращаться к работе, начнется рост. Когда увеличивается пассажирский трафик и число людей, которые потенциально контактируют друг с другом, то тем самым происходит рост заболеваемости», — отметил URA.RU Илья Акинфиев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также ожидает ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом после новогодних праздников. По ее словам, в этом случае власти РФ планируют снова ужесточить ограничения. В новогодние каникулы самыми опасными местами для заражения являются закрытые помещения с большим скоплением людей, сообщила URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.