10 января 2022

Бастрыкин заинтересовался самоубийствами в больнице ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Председатель СК проконтролирует ход расследования самоубийств медсестер из травматологической больницы Сургута Фото:

Расследование самоубийств двух медсестер из травматологии Сургута находится на контроле центрального аппарата и председателя СК России Александра Бастрыкина. Информация об этом размещена на сайте следственного комитета Российской федерации.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных и проверочных мероприятиях по факту смерти двух медсестер Сургутской травматологической больницы. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Федеральное управление СК сообщает, что поводом для вмешательства в ситуацию стало намерение ряда сотрудников медучреждения обратиться к председателю следственного комитета РФ с просьбой объективно разобраться в причинах гибели женщин, ранее высказанное в СМИ.

URA.RU сообщало, что две медсестры Сургутской травматологической больницы в течение двух месяцев покончили с собой. Погибшие работали в одном отделении, по факту гибели медсестры-анестезиолога Аяжан Ташмагамбетовой следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

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Расследование самоубийств двух медсестер из травматологии Сургута находится на контроле центрального аппарата и председателя СК России Александра Бастрыкина. Информация об этом размещена на сайте следственного комитета Российской федерации. «Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных и проверочных мероприятиях по факту смерти двух медсестер Сургутской травматологической больницы. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Федеральное управление СК сообщает, что поводом для вмешательства в ситуацию стало намерение ряда сотрудников медучреждения обратиться к председателю следственного комитета РФ с просьбой объективно разобраться в причинах гибели женщин, ранее высказанное в СМИ. URA.RU сообщало, что две медсестры Сургутской травматологической больницы в течение двух месяцев покончили с собой. Погибшие работали в одном отделении, по факту гибели медсестры-анестезиолога Аяжан Ташмагамбетовой следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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