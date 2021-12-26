26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Сотрудница больницы в Сургуте покончила с собой. Это второй случай за два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, пандемия коронавируса, средства защиты
Тело женщины было обнаружено в подъезде своего дома Фото:

Еще одна сотрудница Сургутской клинической травматологической больницы покончила с собой. Двумя месяцами ранее в этой же больнице с собой покончила медсестра Аяжан Ташмагабетова. Об этом рассказал муж Ташмагабетовой на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня произошло еще одно трагическое событие. В той же травматологии, в том же отделении. Руководству Сургутской травматологии: почему ваши сотрудники предпочитают уйти из жизни, а не разговаривать с вами», — написал Радик Ташмагамбетов на личной странице.

Информацию об этом подтвердил официальный представитель департамента здравоохранения ХМАО в соцсетях. «По случаю смерти медицинского работника Сургутской клинической травматологической больницы департаментом здравоохранения Югры в оперативном порядке проводятся проверочные мероприятия», — сказано в сообщении окружного департамента.

В СУ СК по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что в одном из подъездов жилого дома был обнаружен труп женщины без признаков насильственной смерти. По этому факту проводится проверка. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что женщина, которую обнаружили, являлась сотрудницей в Сургутской клинической травматологической больнице.

В ноябре URA.RU писало, что в Сургутской клинической травматологической больнице медсестра анестезиолог Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой. Тогда следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

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Еще одна сотрудница Сургутской клинической травматологической больницы покончила с собой. Двумя месяцами ранее в этой же больнице с собой покончила медсестра Аяжан Ташмагабетова. Об этом рассказал муж Ташмагабетовой на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сегодня произошло еще одно трагическое событие. В той же травматологии, в том же отделении. Руководству Сургутской травматологии: почему ваши сотрудники предпочитают уйти из жизни, а не разговаривать с вами», — написал Радик Ташмагамбетов на личной странице. Информацию об этом подтвердил официальный представитель департамента здравоохранения ХМАО в соцсетях. «По случаю смерти медицинского работника Сургутской клинической травматологической больницы департаментом здравоохранения Югры в оперативном порядке проводятся проверочные мероприятия», — сказано в сообщении окружного департамента. В СУ СК по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что в одном из подъездов жилого дома был обнаружен труп женщины без признаков насильственной смерти. По этому факту проводится проверка. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что женщина, которую обнаружили, являлась сотрудницей в Сургутской клинической травматологической больнице. В ноябре URA.RU писало, что в Сургутской клинической травматологической больнице медсестра анестезиолог Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой. Тогда следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
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