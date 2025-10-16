Курганский девелопер рассказал, что замедляло строительство высотки в мегаполисе

Курганский застройщик Евгений Соснин рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться при возведении 28-этажного жилого комплекса с паркингом в Екатеринбурге. По его словам, на этапе создания фундамента возникло небольшое отставание по графику, которое компания пытается нагнать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам предприниматель.
«Было небольшое отставание на фундаменте. Сейчас нагоняем, уже залита треть этажей жилого комплекса. Планируем уложиться до конца третьего квартала 2026 года», — рассказал Соснин.
Компания бизнесмена возводит новостройку с подземно-надземным паркингом на 138 машино-мест. На территории будущего трехсекционного жилого комплекса будут оборудованы детская и спортивная площадки. Изначально сдача ЖК планировалась на первый квартал 2026 года. По данным проектной документации, планируемая стоимость строительства составляет 2,7 млрд рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге этим застройщиком также возводится ЖК в жилом районе Уктус. Сдача объектов запланирована в следующем году. А девелопер Vitamin возводит ЖК с архитектурной аркадой и паркингом под двором в районе Вторчермета. Еще один курганский застройщик Евгений Сергеев планирует заходить на строительный рынок ХМАО, чтобы построить жилой комплекс в Сургуте. Эти планы он хочет воплощать своей компанией «Атлант».
