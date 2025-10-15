Курганских школьников эвакуировали из зданий (архивное фото)
В Кургане эвакуировали детей из школ №17 и №27. Поступило сообщение о минировании. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Возле школы номер 17 приехало много скорых и полицейские машины с собаками, еще приехали пожарные», — передает один из читателей. «Я
Ранее, 10 октября, в Кургане уже проводилась эвакуация студентов Курганского государственного университета и общежития на улице Горького из-за анонимного сообщения о минировании. Тогда все учебные корпуса и общежития проверяли сотрудники полиции, Росгвардии и пожарной службы, после чего студентов вернули в здания.
