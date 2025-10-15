15 октября 2025

В Кургане эвакуировали детей из двух школ из-за угрозы минирования. Видео

Курганских школьников эвакуировали из зданий (архивное фото)
Курганских школьников эвакуировали из зданий (архивное фото) Фото:

В Кургане эвакуировали детей из школ №17 и №27. Поступило сообщение о минировании. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Возле школы номер 17 приехало много скорых и полицейские машины с собаками, еще приехали пожарные», — передает один из читателей. «Я ученик школы №27 и сейчас нас эвакуировали в школу №53. Поступило сообщение о минировании», — рассказал один из учеников.

Ранее, 10 октября, в Кургане уже проводилась эвакуация студентов Курганского государственного университета и общежития на улице Горького из-за анонимного сообщения о минировании. Тогда все учебные корпуса и общежития проверяли сотрудники полиции, Росгвардии и пожарной службы, после чего студентов вернули в здания.

