Дрон снимает церемонию вручения ключей от новых автобусов в Кургане (архивное фото)
В центре Кургана на площади Ленина проходит вручения ключей от новых школьных автобусов. Рядом летает дрон, который снимает торжественно мероприятие. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На площади Ленина проводится торжественное вручения ключей от школьных автобусов. Ведется съемка с дрона», — передает корреспондент.
Ранее сообщало, что власти Кургана ограничили остановку и стоянку автомобилей в центре города у кинотеатра «Россия». Это также связано с вручением ключей.
