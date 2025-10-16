Школа-конструктор в Курганской области заинтересовала чиновников из Екатеринбурга

Новая Боровская школа Белозерском округе Курганской области, построенная по принципу конструктора, заинтересовала чиновников из Екатеринбурга. Власти Свердловской области прибыли в регион для ознакомления с уникальным проектом учебного заведения. Об этом сообщила глава Белозерского округа Наталья Богданова.
«В стенах новой Боровской школы встретилась с гостями из правительства Свердловской области. Коллеги специально приехали к нам из Екатеринбурга, чтобы ознакомиться с успешным опытом строительства современной образовательной площадки. Школа представляет собой уникальный проект — быстровозводимое качественное модульное здание, оснащенное всеми необходимыми условиями для комфортного обучения и воспитания подрастающего поколения», — написала Наталья Богданова в своем telegram-канале.
Она отметила, что школу построили в этом году по инициативе курганского губернатора Вадима Шумкова. С гостями из соседнего региона обсудили нюансы строительства, оформление документации и прочие организационные моменты. Свердловские чиновники оценили функционал учебного заведения. По мнению Богдановой, подобный обмен опытом представляет собой перспективный инструмент для внедрения передовых методов в области строительства школ, а также их распространения в различных регионах.
Школу на 150 мест в селе Боровском Курганской области начали строить весной. В марте рабочие приступили к монтажу здания. Металлоконструкции для соцобъекта изготавливало башкирское предприятие.
