Школа-конструктор в Курганской области заинтересовала чиновников из Екатеринбурга

Посмотреть на модульную школу в Курганской области приехали свердловские власти
Быстровозводимую школу построили в Курганской области за несколько месяцев
Быстровозводимую школу построили в Курганской области за несколько месяцев Фото:

Новая Боровская школа Белозерском округе Курганской области, построенная по принципу конструктора, заинтересовала чиновников из Екатеринбурга. Власти Свердловской области прибыли в регион для ознакомления с уникальным проектом учебного заведения. Об этом сообщила глава Белозерского округа Наталья Богданова.

«В стенах новой Боровской школы встретилась с гостями из правительства Свердловской области. Коллеги специально приехали к нам из Екатеринбурга, чтобы ознакомиться с успешным опытом строительства современной образовательной площадки. Школа представляет собой уникальный проект — быстровозводимое качественное модульное здание, оснащенное всеми необходимыми условиями для комфортного обучения и воспитания подрастающего поколения», — написала Наталья Богданова в своем telegram-канале.

Она отметила, что школу построили в этом году по инициативе курганского губернатора Вадима Шумкова. С гостями из соседнего региона обсудили нюансы строительства, оформление документации и прочие организационные моменты. Свердловские чиновники оценили функционал учебного заведения. По мнению Богдановой, подобный обмен опытом представляет собой перспективный инструмент для внедрения передовых методов в области строительства школ, а также их распространения в различных регионах.

Школу на 150 мест в селе Боровском Курганской области начали строить весной. В марте рабочие приступили к монтажу здания. Металлоконструкции для соцобъекта изготавливало башкирское предприятие.

{{author.id ? author.name : author.author}}
