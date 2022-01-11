Виновными в массовых беспорядках в Казахстане названы террористы, лагерь которых располагался в Алматы, а руководил террористической структурой заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш. Об этом сообщают высокопоставленные источники в Казахстане.
«В Алматы был обнаружен лагерь террористов на три тысячи человек. В ночь на 4 января они собрались в Центральной мечети и провоцировали людей. Некоторые отправились в другие горячие регионы. Этой структурой руководил заместитель задержанного три дня назад председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова — Самат Абиш», — отмечает издание Türkiye со ссылкой на источники в казахстанской администрации.
В Казахстане 8 января задержали экс-председателя комитета по национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене. Его заместитель Абиш является племянником экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, отмечает телеканал 360. Ранее ряд СМИ сообщил, что он задержан в Алматы, пишет MK.RU.
URA.RU попыталось получить информацию от Комитета нацбезопаности Казахстана. Туда был направлен официальный запрос. Однако на момент публикации материала ответ от ведомства не получен.
Виновными в массовых беспорядках в Казахстане названы террористы, лагерь которых располагался в Алматы, а руководил террористической структурой заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш. Об этом сообщают высокопоставленные источники в Казахстане. «В Алматы был обнаружен лагерь террористов на три тысячи человек. В ночь на 4 января они собрались в Центральной мечети и провоцировали людей. Некоторые отправились в другие горячие регионы. Этой структурой руководил заместитель задержанного три дня назад председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова — Самат Абиш», — отмечает издание Türkiye со ссылкой на источники в казахстанской администрации. В Казахстане 8 января задержали экс-председателя комитета по национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене. Его заместитель Абиш является племянником экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, отмечает телеканал 360. Ранее ряд СМИ сообщил, что он задержан в Алматы, пишет MK.RU. URA.RU попыталось получить информацию от Комитета нацбезопаности Казахстана. Туда был направлен официальный запрос. Однако на момент публикации материала ответ от ведомства не получен.