Türkiye назвала организатора беспорядков в Казахстане

11 января 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Террористами руководил высокопоставленный чиновник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Виновными в массовых беспорядках в Казахстане названы террористы, лагерь которых располагался в Алматы, а руководил террористической структурой заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш. Об этом сообщают высокопоставленные источники в Казахстане. «В Алматы был обнаружен лагерь террористов на три тысячи человек. В ночь на 4 января они собрались в Центральной мечети и провоцировали людей. Некоторые отправились в другие горячие регионы. Этой структурой руководил заместитель задержанного три дня назад председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова — Самат Абиш», — отмечает издание Türkiye со ссылкой на источники в казахстанской администрации. В Казахстане 8 января задержали экс-председателя комитета по национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене. Его заместитель Абиш является племянником экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, отмечает телеканал 360. Ранее ряд СМИ сообщил, что он задержан в Алматы, пишет MK.RU . URA.RU попыталось получить информацию от Комитета нацбезопаности Казахстана. Туда был направлен официальный запрос. Однако на момент публикации материала ответ от ведомства не получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Виновными в массовых беспорядках в Казахстане названы террористы, лагерь которых располагался в Алматы, а руководил террористической структурой заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш. Об этом сообщают высокопоставленные источники в Казахстане. «В Алматы был обнаружен лагерь террористов на три тысячи человек. В ночь на 4 января они собрались в Центральной мечети и провоцировали людей. Некоторые отправились в другие горячие регионы. Этой структурой руководил заместитель задержанного три дня назад председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова — Самат Абиш», — отмечает издание Türkiye со ссылкой на источники в казахстанской администрации. В Казахстане 8 января задержали экс-председателя комитета по национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене. Его заместитель Абиш является племянником экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, отмечает телеканал 360. Ранее ряд СМИ сообщил, что он задержан в Алматы, пишет MK.RU. URA.RU попыталось получить информацию от Комитета нацбезопаности Казахстана. Туда был направлен официальный запрос. Однако на момент публикации материала ответ от ведомства не получен.