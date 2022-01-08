Отстраненного в протесты главу КНБ обвиняют в госизмене

Экс-главу комитета по нацбезопасности Казахстана задержали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Казахстане задержали экс-председателя комитета по национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.

«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица», — указано на сайте КНБ.

Беспорядки в Казахстане длятся со 2 января. Причиной стало повышение цен на сжиженный газ. Агентство по защите и развитию конкуренции усмотрело признаки сговора на рынке и сейчас разбирается в случившемся. За несколько дней жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. Также он запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы».

Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики. По данным властей, только в столице действует около 20 тысяч террористов из соседних государств.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам