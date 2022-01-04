04 января 2022

Глава Казахстана принял постановление об отставке правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Члены правительства Республики Казахстан будут продолжать исполнение обязанностей до утверждения нового состава Фото:

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял постановление об отставке правительства. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку Правительства Республики Казахстан», — говорится в официальном сообщении. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Смаилов Алихан Асханович.

Ранее Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на две недели в Мангистауской области и городе Алматы. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. Итогом противостояния стало решение властей снизить цену на топливо со 120 до 50 тенге.

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял постановление об отставке правительства. Об этом сообщается на официальном сайте республики. «В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку Правительства Республики Казахстан», — говорится в официальном сообщении. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Смаилов Алихан Асханович. Ранее Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на две недели в Мангистауской области и городе Алматы. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. Итогом противостояния стало решение властей снизить цену на топливо со 120 до 50 тенге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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