Глава Казахстана принял постановление об отставке правительства

05 января 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Члены правительства Республики Казахстан будут продолжать исполнение обязанностей до утверждения нового состава Фото: официальный сайт президента Казахстана Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял постановление об отставке правительства. Об этом сообщается на официальном сайте республики. «В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку Правительства Республики Казахстан», — говорится в официальном сообщении. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Смаилов Алихан Асханович. Ранее Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на две недели в Мангистауской области и городе Алматы. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. Итогом противостояния стало решение властей снизить цену на топливо со 120 до 50 тенге. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял постановление об отставке правительства. Об этом сообщается на официальном сайте республики. «В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку Правительства Республики Казахстан», — говорится в официальном сообщении. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Смаилов Алихан Асханович. Ранее Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на две недели в Мангистауской области и городе Алматы. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. Итогом противостояния стало решение властей снизить цену на топливо со 120 до 50 тенге.