Парень решил не дожидаться помощи и пошел на лыжах в неизвестном направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коренной северянин Никита Покачев в Пуровском районе ЯНАО четыре дня блуждал по тундре в 40-градусный мороз. Как сообщили URA.RU в «Ямалспас», у 21-летнего парня сломался снегоход и он, не дождавшись помощи, пошел на лыжах в неизвестном направлении.

«Наиболее продолжительной и сложной в новом году стала операция по спасению коренного северянина в Пуровском районе. С 6 по 9 января девять бойцов „Ямалспаса“ и трое поисковиков „Лиза Алерт“ искали мужчину, у которого в районе озера Пякуто сломался снегоход. Дожидаться приезда спасателей на месте, около сломавшейся техники, северянин не стал и пошел в неизвестном направлении на лыжах», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что связь с мужчиной была потеряна, а поиски усложнялись из-за метели и мороза. Через четыре дня Никиту Покачева нашли живым, медпомощь ему не понадобилась.

В правительстве добавили, что молодой человек чувствует себя нормально. «Спустя пару часов после происшествия парень пьет чай в стойбище у родственников в тундре Пуровского района. Чувствует себя отлично и выражает большую благодарность ямальским спасателям», — сообщили в telegram-канале «Пул 89».

Ранее URA.RU сообщало, что 15-летняя девочка из числа КМНС 15 дней скиталась по тундре. Она ушла пешком в гости к своему брату со стойбища, расположенного в ста километрах от поселка Гыда Тазовского района, в тундре полуострова Гыдан, но до места назначения не добралась. Девочку нашли при помощи авиации.

21-летний Никита Покачев (справа) четыре дня скитался по тундре в -40 градусов. Пул 89

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