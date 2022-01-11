Пост о проекте «Башня Шадр», размещенный в соцсетях, в мэрии Шадринска назвали фейком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шадринцы обсуждают пост о планах по строительству 26-этажного бизнес-центра в районе набережной Шадринска, опубликованный в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» якобы от имени бизнесмена. В администрации города URA.RU сообщили, что проект «Башня Шадр» фейковый.

«Я частный предприниматель из Свердловской области. И как патриот своего прошлого города хочу сделать ему такой хороший подарок! Я намерен оживить ваш город и построить бизнес-центр в 26 этажей, который будет расположен по улице Кондюрина, 36, на месте новой набережной. Мы уже начали снос ветхих строений в данном месте. На данный момент есть план с его расположением и общей архитектуры здания», — пишет Виктор Бершев в группе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте», призывая горожан высказать свое мнение о проекте «Башня Шадр».

Шадринцы восприняли пост скептически, заметив, что страница автора создана накануне публикации. В комментариях горожане разделились на тех, кому идея интересна и тех, кто против строительства высотки в исторической части города.

В пресс-службе мэрии Шадринска пост назвали фейком. «По информации профильного комитета, участок по адресу Кондюрина, 36 находится в частной собственности. За разрешением на строительство бизнес-центра по указанному адресу в отдел архитектуры и градостроительства никто не обращался. По адресу Кондюрина, 35 дом был расселен и находится на стадии сноса. На его месте возможно строительство только социальных или государственных объектов, парков или площадок», — уточнили URA.RU в администрации города.