Телеведущий скончался на 47-м году жизни Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По предварительной информации, причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского стал инсульт. Он скончался в Доминикане, где находился в отпуске со своей супругой.

«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным — инсульт», — сообщает радиостанция Вести FM в своем telegram-канале.

О том, что Зеленский скончался, стало известно после сообщения его коллеги Александра Ефимовича, напоминает портал Невские Новости. Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975. В 1996 году окончил Хабаровский государственной институт физической культуры по специальности «менеджер по спорту». После этого прошел обучение в Московском Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Первым местом работы стала радиостанция «Радио-А», затем работал на ГТРК «Дальневосточная». Запомнился Зеленский в роли ведущего «Новости культуры» и «Билет в большой», а также ток-шоу «Прямой эфир».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам