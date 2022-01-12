Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского стал инсульт

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1 медиафорум. Михаил Зеленский. Курган, зеленский михаил
Телеведущий скончался на 47-м году жизни Фото:

По предварительной информации, причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского стал инсульт. Он скончался в Доминикане, где находился в отпуске со своей супругой.

«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным — инсульт», — сообщает радиостанция Вести FM в своем telegram-канале.

О том, что Зеленский скончался, стало известно после сообщения его коллеги Александра Ефимовича, напоминает портал Невские Новости. Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975. В 1996 году окончил Хабаровский государственной институт физической культуры по специальности «менеджер по спорту». После этого прошел обучение в Московском Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Первым местом работы стала радиостанция «Радио-А», затем работал на ГТРК «Дальневосточная». Запомнился Зеленский в роли ведущего «Новости культуры» и «Билет в большой», а также ток-шоу «Прямой эфир».

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По предварительной информации, причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского стал инсульт. Он скончался в Доминикане, где находился в отпуске со своей супругой. «Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным — инсульт», — сообщает радиостанция Вести FM в своем telegram-канале. О том, что Зеленский скончался, стало известно после сообщения его коллеги Александра Ефимовича, напоминает портал Невские Новости. Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975. В 1996 году окончил Хабаровский государственной институт физической культуры по специальности «менеджер по спорту». После этого прошел обучение в Московском Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Первым местом работы стала радиостанция «Радио-А», затем работал на ГТРК «Дальневосточная». Запомнился Зеленский в роли ведущего «Новости культуры» и «Билет в большой», а также ток-шоу «Прямой эфир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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