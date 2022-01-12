СМИ: Таиланд планирует ввести дополнительный сбор с туристов

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Плата будет включена в стоимость авиаперелета Фото:

Правительство Таиланда планирует ввести дополнительный сбор с иностранных туристов. Предварительно его введут с апреля 2022 года в размере 300 батов (около 9 долларов). Об этом сообщил пресс-секретарь королевства Тханакон Бунконгванчан.

«Также в соответствии с планом, с начала второго квартала, апреля, с иностранных туристов, прибывающих в Таиланд, будет взиматься „вступительный взнос“ в размере 300 бат», — рассказал Bankokpost пресс-секретарь. Он объяснил, что взнос будет использоваться для развития туристических достопримечательностей и для страхования туристов от несчастных случаев или смерти. Максимальная страховая выплата составит 1 миллион бат в случае смерти и 500 000 бат на медицинские расходы.

Также Бунконгванчан отметил, что несмотря на распространенность штамма «Омикрон», правительство королевства продолжит свои кампании по продвижению туризма. Он также рассказал, что премьер-министр Прают Чан-о-ча поручил государственным учреждениям следить за ситуацией с Covid-19 как в стране, так и за рубежом, чтобы иметь возможность разрабатывать планы по восстановлению экономического благосостояния страны.

Россия возобновила полеты в Таиланд с 9 ноября 2021 года для привитых граждан. С 9 ноября самолеты летают в Бангкок и на Пхукет из Москвы дважды в неделю. А из региональных международных аэропортов России — один рейс в семь дней.

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Правительство Таиланда планирует ввести дополнительный сбор с иностранных туристов. Предварительно его введут с апреля 2022 года в размере 300 батов (около 9 долларов). Об этом сообщил пресс-секретарь королевства Тханакон Бунконгванчан. «Также в соответствии с планом, с начала второго квартала, апреля, с иностранных туристов, прибывающих в Таиланд, будет взиматься „вступительный взнос“ в размере 300 бат», — рассказал Bankokpost пресс-секретарь. Он объяснил, что взнос будет использоваться для развития туристических достопримечательностей и для страхования туристов от несчастных случаев или смерти. Максимальная страховая выплата составит 1 миллион бат в случае смерти и 500 000 бат на медицинские расходы. Также Бунконгванчан отметил, что несмотря на распространенность штамма «Омикрон», правительство королевства продолжит свои кампании по продвижению туризма. Он также рассказал, что премьер-министр Прают Чан-о-ча поручил государственным учреждениям следить за ситуацией с Covid-19 как в стране, так и за рубежом, чтобы иметь возможность разрабатывать планы по восстановлению экономического благосостояния страны. Россия возобновила полеты в Таиланд с 9 ноября 2021 года для привитых граждан. С 9 ноября самолеты летают в Бангкок и на Пхукет из Москвы дважды в неделю. А из региональных международных аэропортов России — один рейс в семь дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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